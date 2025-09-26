Se reprograma la jornada de “Aventura con historia”

El Municipio de Olavarría informa que se reprograma la jornada de senderismo del programa “Aventura con historia” para el próximo viernes 10 de octubre, en el marco del próximo fin de semana largo.

Se trata de un recorrido de 7 km, de dificultad media, por circuitos de Bella Vista a Sierras Bayas, que partirá desde las 14 horas, con punto de encuentro en el emprendimiento turístico Peppino Luongo. (Ver ubicación)

Durante el trayecto se recorrerán senderos y sitios arqueológicos, geológicos e históricos de la ladera noroeste accediendo a vistas únicas del otro lado del Cerro Largo y conociendo la historia del lugar.

“Aventura con Historia” es una iniciativa organizada desde la Coordinación de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio enmarcada dentro del eje de puesta en valor de circuitos turísticos de Olavarría, sus localidades y su gente.

Estas caminatas tienen por objeto visibilizar los sitios históricos e identidad a partir de nuevas tendencias de experiencias de aventura en contacto con la naturaleza sumando atractivos que conforman el paisaje serrano, llanura y arroyo atravesado por los vestigios de las actividades productivas pasadas y presentes así como sitios de interés histórico.

Recomendaciones

Pantalón largo.

Calzado deportivo cerrado.

Mochila con un litro de agua.

Opcional: equipo de mate para pausas contemplativas.

Información útil

Aquellas personas que deseen sumarse al grupo de WhatsApp para enterarse de todas las novedades deberán ingresar en el siguiente link.

Oficina de Turismo de Olavarría

Centro Cultural “San José” (Riobamba 2949), los días hábiles de lunes a viernes de 7 a 13 horas, sábados domingos y feriados de 15 a 18 horas. Whatsapp: 2284 15 69-5796. Coordinación de Turismo al correo [email protected]