Temperaturas extremas: recomendaciones para prevenir golpes de calor

Ciudad
En el marco de la intensa ola de calor que afecta a Olavarría y a gran parte del país, con temperaturas extremas sostenidas y elevados registros térmicos, se recuerda a la comunidad la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar golpes de calor y otros problemas de salud asociados.

Las condiciones climáticas actuales incrementan el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y otros cuadros vinculados a la exposición prolongada a altas temperaturas, especialmente en niños, personas mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

  • Usar protector solar con factor de protección 30 o superior.
  • Evitar la exposición prolongada al sol, principalmente entre las 10 y las 16 horas.
  • Utilizar gorro, ropa liviana y de colores claros.
  • Mantener una hidratación constante, aun sin sensación de sed.
  • Priorizar el consumo de alimentos frescos, frutas y verduras.
  • Ventilar los hogares durante la mañana o al atardecer, cuando desciende la temperatura.
  • Realizar actividad física en los horarios de menor calor.

Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de extremar los cuidados mientras persistan estas condiciones climáticas extremas, que continuarán afectando a la región durante los próximos días.

