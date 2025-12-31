Temperaturas extremas: recomendaciones para prevenir golpes de calor

En el marco de la intensa ola de calor que afecta a Olavarría y a gran parte del país, con temperaturas extremas sostenidas y elevados registros térmicos, se recuerda a la comunidad la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar golpes de calor y otros problemas de salud asociados.

Las condiciones climáticas actuales incrementan el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y otros cuadros vinculados a la exposición prolongada a altas temperaturas, especialmente en niños, personas mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Usar protector solar con factor de protección 30 o superior.

Evitar la exposición prolongada al sol, principalmente entre las 10 y las 16 horas.

Utilizar gorro, ropa liviana y de colores claros.

Mantener una hidratación constante, aun sin sensación de sed.

Priorizar el consumo de alimentos frescos, frutas y verduras.

Ventilar los hogares durante la mañana o al atardecer, cuando desciende la temperatura.

Realizar actividad física en los horarios de menor calor.



Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de extremar los cuidados mientras persistan estas condiciones climáticas extremas, que continuarán afectando a la región durante los próximos días.