Temperaturas extremas: recomendaciones para prevenir golpes de calor
En el marco de la intensa ola de calor que afecta a Olavarría y a gran parte del país, con temperaturas extremas sostenidas y elevados registros térmicos, se recuerda a la comunidad la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar golpes de calor y otros problemas de salud asociados.
Las condiciones climáticas actuales incrementan el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y otros cuadros vinculados a la exposición prolongada a altas temperaturas, especialmente en niños, personas mayores y personas con enfermedades preexistentes.
Entre las principales recomendaciones se destacan:
- Usar protector solar con factor de protección 30 o superior.
- Evitar la exposición prolongada al sol, principalmente entre las 10 y las 16 horas.
- Utilizar gorro, ropa liviana y de colores claros.
- Mantener una hidratación constante, aun sin sensación de sed.
- Priorizar el consumo de alimentos frescos, frutas y verduras.
- Ventilar los hogares durante la mañana o al atardecer, cuando desciende la temperatura.
- Realizar actividad física en los horarios de menor calor.
Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de extremar los cuidados mientras persistan estas condiciones climáticas extremas, que continuarán afectando a la región durante los próximos días.