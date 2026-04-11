Un software creado en la FIO permitirá monitorear y optimizar la red eléctrica local

El proyecto, impulsado desde la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO), propone un salto concreto en la gestión del sistema eléctrico local. A partir del desarrollo de un software específico, se busca identificar fallas en transformadores de distribución y optimizar las estrategias de mantenimiento, impactando de manera directa en la calidad del servicio.

La iniciativa es liderada por el Dr. Gustavo Leal y se enmarca en un trabajo de investigación aplicada que ya comenzó a implementarse en territorio. En ese sentido, el investigador lleva adelante una pasantía dentro de Coopelectric, donde trabaja con el área técnica en el análisis de una red extensa y heterogénea, compuesta por alrededor de mil transformadores.

El origen del proyecto se vincula con su tesis doctoral sobre detección de fallas en transformadores, finalizada en mayo de 2025. A partir de ese desarrollo, se avanzó en la posibilidad de trasladar los conocimientos al sistema real. “Al pensar en la veta postdoctoral surgió esta estrategia, de transferirla al entorno”, explicó.

Uno de los aportes centrales del trabajo es la construcción de una herramienta de priorización que permite ordenar la complejidad del sistema eléctrico. A través de un esquema sencillo, el software clasifica los transformadores según su nivel de criticidad.

“Voy armando un sistema de semáforos: rojo, naranja y verde, donde digo qué transformadores son más críticos y hay que realizar mantenimiento urgente, cuáles entre un mes y seis meses y cuáles después del año”, detalló Leal.

Este enfoque permite tomar decisiones rápidas y eficientes, optimizando recursos y tiempos de intervención. Además, introduce una diferencia sustancial respecto de los métodos tradicionales: el diagnóstico se realiza sin necesidad de retirar los equipos del servicio.

“Diagnosticamos las fallas con el transformador conectado a la red, no se saca del servicio y el resultado es instantáneo, en tiempo real se conoce el estado del transformador”, agregó.

El desarrollo comenzó en el laboratorio de la Facultad, con ensayos en equipos de menor escala, y también incluyó una articulación previa con el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. La posibilidad de aplicar esa tecnología en la red real de Olavarría marcó un punto de inflexión.

“Arreglé un transformador de 5 kilovoltamperes y ahora poder hacer el desarrollo en los mil transformadores de la ciudad es un orgullo”, sostuvo.

A mediano plazo, el objetivo es consolidar una plataforma que automatice los diagnósticos e integre la información en los sistemas de gestión de la cooperativa, lo que permitiría anticipar fallas, planificar intervenciones y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico.

Para el investigador, el valor del proyecto también radica en su impacto social. “Me quedo contento que lo que yo trabajé seis años no queda en un paper, sino que se está volcando a la sociedad”, afirmó, y remarcó: “Todo investigador tiene que pensar en cómo mejorar la vida de la sociedad”.

En paralelo, el trabajo también incorpora una mirada diferente sobre la comunicación de la ciencia. En diciembre pasado, Leal presentó su tesis en formato de stand up en un bar de la ciudad, una experiencia que buscó acercar conceptos técnicos a un público no especializado.

“El proyecto de Stand Up Científico surge al tratar de explicar conceptos de la ciencia pero con humor, de tal modo que lo entienda cualquiera, salir de la comunicación estructurada de la ciencia, de lenguaje formal, con humor”, explicó.

Esa combinación entre desarrollo técnico y nuevas formas de divulgación refuerza el vínculo entre universidad, sector productivo y comunidad, y demuestra cómo el conocimiento generado en la FIO puede convertirse en herramientas concretas para resolver problemas reales en Olavarría.