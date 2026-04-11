Red universitaria para el estudio del cannabis

Análisis para uso medicinal y alimentario.

Días pasados se reunieron en la FIO referentes de distintas universidades nacionales vinculados a la investigación sobre el cannabis, para elaborar un proyecto de producción sostenible de ese cultivo, que garantice su calidad en la elaboración de alimentos y formulaciones terapéuticas.

Fue a partir de una convocatoria de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), donde la UNICEN integra un grupo de instituciones educativas que recibieron un primer financiamiento para elaborar ese proyecto, considerado estratégico dentro del territorio bonaerense.

Así, se reunieron en la FIO referentes locales del grupo Universidad y cannabis, entre ellos su director Gastón Barreto; Silvia Kochen, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche; Julia Ruiz, de UNICEN; Verónica Gargaglione, de la Universidad de la Patagonia Austral; Analía Sannazzaro, de la Universidad Nacional de San Martín; e Irene Ennis, de la Universidad Nacional de La Plata. También forma parte de esta red, la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Logrado el primer proceso de selección, ahora el grupo está trabajando para formular ese proyecto, y de ser elegido y financiado, poder avanzar en la concreción de las propuestas vinculadas al cannabis.

El plan es tener un abordaje integral, desde las materias primas vegetales, hasta el uso en pacientes, pasando por derivados terapéuticos, nuevas formulaciones, y controles de calidad. En particular, se van a estudiar el uso de microorganismo benéficos, cómo impactan en el cultivo de cannabis, y luego desarrollar formulaciones para construir evidencia clínica. Con diferentes ensayos, es una posibilidad de comprobar su eficacia.

El objetivo es avanzar hacia un modelo de producción sostenible y libre de agroquímicos, que garantice la calidad y seguridad de las materias primas destinadas a la elaboración de alimentos funcionales y formulaciones terapéuticas con fitocannabinoides.

Con todo, esta propuesta de innovación biotecnológica deberá ser evaluada y eventualmente financiada por la CIC, para que se pongan en marcha sus desarrollos y alcances.