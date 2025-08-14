Emotivo acto por los 100 años de la Liga de Fútbol

Imágenes: Mauricio Latorre

Este miércoles por la noche con la conducción de Marcelo Manolio y Carlos Antonio Zangara, la liga de Fútbol de Olavarría celebró los 100 años, en un acto que encabezó el presidente de la institución Ricardo Hoffmann y que contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner.

Con motivo de sus 100 años de vida y de gloria, la Liga de Fútbol de Olavarría, dió su merecido reconocimiento a cada una de las personas que desde distintos roles: jugadores, dirigentes, entrenadores, árbitros, la convirtieron en una institución de referencia en el centro de la provincia de Buenos Aires.

Del acto participaron además, la Jefa de Gabinete Mercedes Landivar, Secretaría de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, Subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, Director de Gestión Deportiva Enzo Jarrie, Presidente de la Liga de Fútbol Ricardo Hoffman, Vicepresidente de la Liga de Fútbol Pablo Palahy, Funcionarios municipales, integrantes de la comisión directiva de la Liga de Fútbol, referentes y dirigentes de clubes del Partido de Olavarría.

Agradecemos al periodista Gustavo Burgardt por su generosidad y predisposición para poder contar con las imágenes que ustedes pueden ver en la pantalla principal. Planteles y jugadores icónicos, hitos que marcaron a fuego la historia de la Liga de Fútbol y la ciudad de Olavarría.

Reconocimientos

Desde el club Hinojo reconocieron a los siguientes jugadores históricos, Ambrosio Carlos “Toro” Vitale, José Luis Vedelini, José Manteiga.

Del plantel actual se reconoció a: Facundo “Verdu” Ferreira, Mauro Olivera, Lucas Montoya.

Como dirigente destacado se reconoció a, Luis Maitini.

Como Director Técnico se reconoció a José Luis Zalazar

Dirigentes y referentes del Club Atlético y Deportivo Ciudad de Olavarría, reconocieron a las jugadoras:

Betiana Pisso, Milena Martín Pascua, Luz Attadia, al Dirigente César Saldaín y al Director Técnico Enrique De la Vega.

Dirigentes y referentes del club San Martín de Sierras Bayas, reconocieron a los siguientes jugadores históricos, Rubén “Chivo” Artaza, Eugenio “Kenio” Boado, José Meira. Del plantel actual se reconoció a

Ramiro “Rama” Serantes, Facundo “Colo” Becker, Maximiliano “Machi” Braumuller. Como dirigente destacado se reconoció a, Gustavo Becker. Como Director Técnico se reconoció a, Daniel Apphelans.

Dirigentes y referentes del Club Embajadores de Olavarría reconocieron a los siguientes jugadores históricos, Franco Irusta, Juan Manuel Álvarez, Alejo Di Carlo. Del plantel actual se reconoce a

Juan Cruz Areco, Gonzalo Rizzi, Nahuel Moro, Como dirigente destacado se reconoce a

Oscar García. Como Director Técnico se reconoce a Miguel Diorio.

Dirigentes y referentes del Asociación Civil y Deportiva Colonias y Cerros, se optó por reconocer a los siguientes jugadores, Rodrigo Albín, Agustín Roldán, Como dirigente destacado se reconoce a

Marcelo Gadea, como Director Técnico se reconoce a Diego Castillo.

Dirigentes y referentes del Club Recalde se optó por reconocer a los siguientes jugadores históricos

Jorge Noel Nievas, Daniel Zuliani (recibió su familia), Leandro Gastón Pellegrini. Del plantel actual se reconoce a

Fabio Rolandi, Eric Pellegrini, Jesús Fernández. Como dirigente destacado se reconoce a

María Celeste Pellegrini. Como Director Técnico se reconoce a Gustavo Vizcaino.

Dirigentes y referentes del Club Sierra Chica, se optó por reconocer a los siguientes jugadores históricos

Oscar “Mono” Huici, Julio Scheffer, Mario Bonavetti. Del plantel actual se reconoce a Ezequiel Motta, Miqueas Molina, Federico Verón. Como dirigente destacado se reconoce a Oscar Durán. Como Director Técnico se reconoce a Juan Domingo Marinangelli (recibió su hijo Facundo)

Dirigentes y referentes del Club Espigas, se optó por reconocer a los siguientes jugadores históricos

Santiago Adrián Sarrasqueta (recibió la hija), Ivan Diribarne, Miguel Ángel Mónaco, Del plantel actual se reconoce a Juan José Dotti, Jesús Pal, Matías Diribarne Mónaco, Del plantel actual femenino se reconoce a

Carlina Pal, Rocío Giménez, Iara Molinate Pal. Como dirigente destacado se reconoce a Pablo De los Santos. Como Director Técnico se reconoce a Daniel Herrera.

Dirigentes y referentes del Club El Fortín, se optó por reconocer a los siguientes jugadores históricos

Miguel Ángel Terminiello, Carlos René Veneciano, Máximo Barrionuevo. Del plantel actual masculino se reconoce a Enzo Barrientos, Facundo Piecenti, Andrés Illekis. Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a, Luna Pizarro, Yamila Quintanilla, Florencia Suárez, Como dirigentes destacados se reconoce a

Antonio Bellingeri, Daniel Prester, Como Director Técnico se reconoce a Francisco Russo.

Dirigentes y referentes del Club Estudiantes, se optó por reconocer a los siguientes jugadores históricos Ernesto Pires, Daniel Torrisi, Omar Porté, Del plantel actual se reconoce a Leandro Castarés, Gerónimo Candia, Julián Masson, Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a Lucrecia Hurtado, Maylén Vivas, Francesca Zanazzi. Como dirigente destacado se reconoce a Ricardo Hoffman, Como Director Técnico se reconoce a Mario Buceta.

Dirigentes y referentes del Club Ferro Carril Sud se optó por reconocer a los siguientes jugadores históricos, Mario Esnal, Enrique Bocón, Alfredo Leguizamón, Juan José Longhini, José Antonio Alonso, Del plantel actual se reconoce a, Maximiliano Gargaglione, Santiago Sáenz Buruaga, Agustín Acuña, Mathias Buongiorno, Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a Viviana Schneider, Abril Marín, Nicole Zambrana, Como dirigente destacado se reconoce a Rubén Pietrafesa. Como Director Técnico se reconoce a Lisardo De la Vega.

Dirigentes y referentes del Club Social y Deportivo Municipales se optó por reconocer a los siguientes jugadores del plantel actual Franco Janson, Alen Leal, Gonzalo Bahl, Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a, Magdalena Angueira, Andrea Serris, Micaela Vivas, Como dirigente destacado se reconoce a Marcelo Díaz. Como Director Técnico se reconoce a Francisco Russo.

Dirigentes y referentes del Club Loma Negra, se optó por reconocer a los siguientes jugadores históricos

Néstor Alfredo Rivera, Roberto Oscar Rodríguez, Eduardo Saúl Draghi, Luis Barbieri.

Del plantel actual se reconoce a Santiago Gabriel Rivas, Lautaro Hugo DiUono, Alexis Ramón Guzmán. Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a Victoria Victorero, Iara Niz, Karen Santillán. Como dirigente destacado se reconoce a Juan Alberto Salerno. Como Director Técnico se reconoce a Raúl Moriones (se invitó a Raquel, su esposa, a recibir el reconocimiento)

Dirigentes y referentes del Club Racing se optó por reconocer a los siguientes jugadores históricos

Pablo Ponce, Darío Santellán, Hugo Martel. Jugadora histórica Noemí Luján Muñoz (recibieron familiares). Del plantel actual se reconoce a Matías Ordozgoiti, Santiago Izaguirre, Rodrigo Vivas. Del plantel actual de fútbol femenino se reconoce a Débora Lebrero, María Eugenia Bargas, Sofía Ortiz, Como dirigente destacado se reconoce a Jorge Montanucci. Como Director Técnico se reconoce a Dardo Seibel.

Desde la Liga de Fútbol de Olavarría comenzaron las distinciones con los árbitros destacados, quienes han sido seleccionados desde la Liga de Fútbol de Olavarría en virtud de su trayectoria, Juan Pablo Pompei, José María Pompei, Walter Velaz, Daniel Guidoni, Ezequiel Maitini, César Arouxet. Luis Leary, Nestor Almaric, Eliseo Acosta, Arnaldo Valeiras, Adrian Deber, Marcelo Gadea.

Luego reconocieron a quienes llegaron a ocupar el cargo de la presidencia de la Liga de Fútbol fallecidos. Recibieron familiares de: Juan Vecchi, Ignacio Zubiría, Mario Jesús Rodríguez.

Se realizó una mención especial, para quien sin ser presidente desempeñó un rol clave en la Liga de Fútbol por más de 3 décadas, Alicia Guerras, quien fue secretaria durante 33 años.

Luego se entregaron los reconocimientos a ex presidentes de la Liga de Fútbol de Olavarría, Blas González, Julio Alem, Alberto Muia, Carlos María Alem, Oscar Durán, Mario Paterno, Javier Frías, Pablo Palahy y Ricardo Hoffman.

Fueron distinguidos además, los periodistas: Daniel Lovano, Carlos Antonio Zangara, Marcelo Verna

Fabian Ricardo Casanella, Gustavo Burgardt.

