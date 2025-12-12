Este sábado se define la rama masculina de la “Copa Ciudad de Olavarría de Handball”

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes, invita a la comunidad a participar de la definición de la Copa Ciudad de Olavarría de Handball, la segunda edición del certamen organizado en conjunto clubes, jugadores y jugadoras locales, con el objetivo de acompañar la disciplina, brindar la posibilidad de que se pueda contar con una competencia doméstica y de esa manera generar que más personas se acerquen a la práctica del deporte.

La actividad se realizará este sábado, desde las 14 horas, en el Macro Gimnasio del Club Atlético Estudiantes, reservada para la categoría masculina. El programa de partidos será el siguiente:

14 horas. Semifinal: Estudiantes Negro vs Universitario

15:30 horas. Semifinal: Estudiantes Blanco vs Instituto

19 horas. Final.

Vale destacar que una de las particularidades del certamen es la realización de las fechas es una misma sede, con entrada libre y gratuita, con el objetivo de que quienes puedan no solo alentar a sus familiares y amigos/as, sino también disfrutar la oportunidad de ver varios partidos y, a la par, seguir promocionando la disciplina.

Se aclara, por último, que la definición de la rama femenina se concretará en los próximos días.