La inflación de julio fue del 1,9%: Una familia necesito más de un millón de pesos para no ser pobre

La inflación del mes de julio fue del 1,9% y en lo que va del año se registra una acumulada del 17,3%.

Lo informó el INDEC en la tarde de este miércoles 13 de agosto.

La división con mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%)

Se informó además que la Patagonia fue la región de mayor suba mensual (2,1%), escoltada por Pampeana (2%)

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.149.352,91 para superar el umbral de pobreza en julio de 2025: 1,9% más que el mes previo y 27,6% interanual