Galli mano a mano con En Línea: “Este año vamos a cerrar con superávit”

Fotos: Luis Molina

El Intendente Municipal Ezequiel Galli habló , a solas, con En Línea Noticias. Trazó un balance del año 2020 y habló de lo que se debe esperar para el 2021. La situación del COVID, la situación financiera y los reclamos vecinales entre los temas donde el Intendente sentó su postura y la de su gobierno.

Sostuvo que hubo un “uso político” en el debate por el aumento del agua y habló de los conflictos y reclamos en las localidades. Sobre el conflicto entre AOMA y Loma Negra reprochó el regreso de las “prácticas extorsivas”. Dijo que después del déficit de 345 millones de pesos de 2019, este año “cierra con superávit”. ¿Quiere volver a ser Intendente? También respondió sobre las reelecciones indefinidas y las PASO. En el medio anticipó que, por decreto, habrá aumento de tasas municipales.

ELN: Estamos mirando con atención el crecimiento de casos de COVID en Olavarría. ¿Cómo hay que preparase? ¿Estamos ante una posible nueva ola?

E.G: En la última conferencia nosotros habíamos anunciado que para fines de diciembre esperábamos un aumento en los casos. Tiene que ver con las aperturas de actividades, reuniones sociales, fiestas clandestinas, con un montón de cuestione que se están dando en la ciudad, que nadie las puede desconocer, con el comportamiento de la gente y con una relajación después de tanto tiempo. La realidad es que nosotros estamos saliendo a buscarlos a los casos, con lo cual la cantidad de casos positivos que tenemos hoy es lo que salimos a buscar haciendo más intensivo el RTA para que los que den positivo no se junten para las fiestas y creo que está saliendo bien. No vamos a decir que no nos preocupa el aumento de casos, no queremos tener la ola tuvimos en octubre, pero creemos que es positivo que toda esta gente que está dando positivo al testeo no se junte durante las fiestas.

ELN: ¿Se le hace seguimiento a la gente que da positivo?

E.G: Si, si. A cada contagiado a cada persona que da positivo se lo llama todos los días desde el equipo de salud con psicólogas y médicos, la idea es hacer un seguimiento diario para saber cómo están transitando la enfermedad. Siempre se le refuerza para que no tengan contacto con nadie. Es algo que venimos haciendo desde el inicio de los casos.

ELN: Estamos cerrando un año histórico, fue un año atípico y la agenda de los Ejecutivo fue dominada por el COVID y sus consecuencias. En el marco de esta apertura que mencionaba recién se encuentra gente que comienza a reclamar al Ejecutivo como está pasando en las localidades. Se está hablando de la afectación del 33% de afectación del Impuesto a la Piedra para las localidades. ¿Cómo estás viendo este tema?

E.G: El tema COVID sigue siendo el principal tema para nosotros, porque hoy tenemos más en claro que nunca que la vacuna no va a llegar antes de fin de año y tampoco yo veo posibilidades de que llegue en el primer trimestre del año que viene. La pandemia continua, el aislamiento va continuar y nos vamos a tener que seguir cuidando como hasta hoy: con la utilización del tapabocas, con el tema de la distancia y con el no contacto estrecho. El tema económico comienza a tener preponderancia, todavía nos estamos terminando de acomodar en este cierre de año que fue tan atípico para todos y ya estamos proyectando distintas cosas. Sabemos que muchos de los reclamos son válidos, lo tenemos en claro. También se ve una cierta organización atípica y como se está dando una sistematización en los reclamos que nos llama la atención. Sabemos que esto es política, sabemos que la política siempre entra a jugar. Sabemos que el reclamo de los vecinos es más que valido y obviamente vamos a trabajar para solucionarlo. Tampoco podemos pretender de un día para el otro solucionar todos los problemas que nos dejó la pandemia porque va a llevar tiempo y mucho trabajo.

ELN: Los reclamos en las localidades son de mucho tiempo e incluso son reclamos que trascienden a tu gestión, lo que se muestra es que la gente está cansada de un abandono de la ciudad central a las localidades.}

E.G: Si uno empieza a repasar nosotros en los primeros cuatro años, el quinto no lo cuento porque fue un año donde prácticamente no hubo obras y estuvimos abocado a la salud. En los primeros cuatro años de gestión hemos logrado muchos avances en las localidades: la elección de los delegados, la planta de osmosis inmersa en Espigas, pavimentación en localidades. ¿Alcanza? No. Claramente no alcanza y hay que hacer mucho más. Realmente hicimos un montón de cosas: hemos extendido red de gas, hemos extendido red de agua, hemos solucionado problemas históricos, pero claramente no alcanza y seguirá siendo un reclamo. Nosotros estamos para seguir trabajando, nos quedan tres años de gestión y nuestra prioridad es seguir solucionando los problemas de los vecinos.

ELN: Los delegados reclaman que no tienen recursos.

E.G: Tener tienen recursos. ¿Alcanzan los recursos? Evidentemente no y tenemos que pensar cómo solucionarlo. También tenemos que pensar que el promedio de recaudación de las tasas municipales en las localidades es de un 25%, entonces si nosotros no tenemos recaudación no tenemos forma de destinar esos recursos a cada una de las localidades. Cuando uno de cuatro vecinos paga las tasas municipales también hay que hacer un mea-culpa desde el lado de la ciudadanía. El Municipio tiene que recaudar sino los servicios cómo los afronta los servicios. Hay un tema con la tasa de Servicios Urbanos que se piensa que es solo para barrido y alumbrado y eso no es así. Hay un montón de otros temas que tenemos que afrontar. Todos tenemos que hacer un esfuerzo y lograr que aumente la recaudación de las tasas para que haya más recursos para las localidades.

ELN: Hablaste de servicios y en los próximos meses hay tres servicios municipales concesionados que se vencen: Malvinas, Obras Sanitarias y Transportes Interurbano. ¿Qué va pasar?

E.G: Respecto al transporte interurbano ya Hilario (Galli) y el equipo de la Secretaría de Gobierno está empezando a trabajar en el pliego licitatorio. En realidad, vamos a trabajarlo con el Concejo Deliberante para que todos aporten lo que tengan que aportar y lo vamos a hacer con un nivel de consenso que nos dé la posibilidad de trabajar con las localidades, con la gente, con los concejales, con las empresas que quieran licitar y poder lograr tener una mejoría en el transporte que es siempre la prioridad. El tema de obras sanitarias habrá que trabajarlo, la idea es extender la concesión. Dependemos del consenso que haya en el Concejo Deliberante y sino habrá que volver a licitar el servicio. Es una licitación compleja y es un servicio que es de los mejores que hay en la provincia esto dicho por la gente de la provincia no por mí. Todos dicen que un servicio excelente entonces tenemos que ver de qué manera resolvemos el fin de la concesión. Después tenemos el tema de Malvinas que estamos trabajando paralelamente con el programa G.I.R.O para ver si hacemos alguna modificación en la recolección y empezar a pensar en enterrar menos residuos y poder calzarlo con la licitación del servicio porque tiene un año más a raíz de la extensión que hemos hecho porque este año no se pudo trabajar en la licitación. Son temas de agenda pesados y que ya los tenemos bien presentes.

ELN: ¿De qué forma lograron equilibrar los números este año? ¿Cómo pasaron del déficit al superávit?

La forma fue trabajar en la mejora de la recaudación y después realizamos muchos recortes presupuestarios. Frenamos las obras que estábamos haciendo, nos pareció oportuno sanear las cuentas. Lo trabajamos de cada una de las áreas, apuntamos todos los cañones a lo sanitario y el resto consideramos podía esperar.

ENL: ¿Tenes pensado un aumento de Tasas?

Nosotros tenemos la herramienta del Decreto semestral así que seguiremos apelando a esa herramienta y vamos a ir corrigiendo semestralmente a medida que el INDEC vaya informando la inflación. Todos los vecinos tenemos que entender que las tasas deben ir corrigiéndose. El decreto es una herramienta más que valida y la vamos a utilizar. Si es necesario en algún momento y vemos que hay un desfasaje muy grande con respecto a la inflación que se este dando y a las tasas que se están cobrando apelaremos a una sesión del Concejo Deliberante y que el debate se haga. Nadie en su sano juicio puede pretender que el Municipio absorba los aumentos de costo sin tener un aumento en la recaudación, es algo de alguien que sea muy necio y quiera utilizarlo políticamente como ya ha hecho y se hace. Cualquiera que tiene una administración básica de un hogar puede replicarlo de decir sino tengo aumento de sueldo y me siguen aumentando el alquiler, me siguen aumentando la nafta, me siguen aumentando los alimentos, en algún momento vas a tener un déficit y no te va a alcanzar para cubrir los gastos que tenes con tu familia. Entonces vas a requerir un aumento paritario en el trabajo o corregir los números. Nosotros tenemos aumento de costo todos los días, son aumentos de costos que hacen que tengamos que aumentar la recaudación y aumentar la recaudación es corregir las tasas y también con el aumento de la coparticipación. Uno quisiera no aumentar nunca y que las tasas valgan lo mismo, pero para eso necesitamos que no haya inflación.

ENL: ¿Hubo utilización política del aumento del agua?

Absolutamente, absolutamente. Cuando escuchas voces que dicen que no hay que tocar, es lo mismo que las tasas municipales. Hubo algo que me pareció muy bueno a la hora de como pensar el agua: será mensual, se van a quitar las contribuciones que hace rato que se estaban pidiendo y nosotros vamos a tener mucha más obra a raíz de tener tarifa. El FOI que recauda la boleta y viene a la Municipalidad. Solo se puede usar para obras de obras sanitarias, ese fondo era muy pequeño. El Fondo va a aumentar y podremos hacer los pozos necesarios para que aumente la presión de agua, vamos a poder extensión de la red de agua y la red de cloacas. Nos permitirá obras que hoy no nos alcanza para hacerlas, tendrá un impacto positivo en el usuario.

ELN: Este año no hubo ni continuidad ni nueva obra pública. ¿Qué se va a hacer el año que viene? ¿Habrá nueva obra pública o se hará lo que no se hizo este año?

E.G. Vamos a terminar el año con superávit después de haber terminado un 2019 con un déficit este año vamos a terminar con superávit, a pesar de la pandemia. Esto es algo importante para nosotros porque nos pone en la situación de poder plantear y poder empezar a pensar en temas de obras el año que viene y otras cuestiones que requieren de recursos. La prioridad del año que viene será la reactivación de la obra del Hospital Municipal que ya estamos trabajando para eso con la empresa, el Jardín N° 930, la Escuela N° 50. Después haremos obras en otras escuelas con el Fondo Educativo. Después, lógicamente, tenemos que ver cómo viene el año en materia de recursos para poder hacer nuevas obras y seguir planteando nuevas obras. Tenemos una extensión de gas para hacer en un barrio de la ciudad, estamos trabajando con Camuzzi para poder también avanzar con la infraestructura del Parque Empresarial “Los Fresnos” porque ya las empresas quieren empezar a instalarse. Es decir: tenemos mucho. Tenemos pendiente también para las localidades el tema de las cámaras de seguridad que habíamos anunciado el año pasado. Un poco es tratar de reactivar lo que habíamos anunciado para este año. Tenemos las obras que firmamos con Nación, que firmamos con Katopodis. Estamos esperando la firma del convenio específico, pero ya están en proceso licitatorio y si Dios quiere en el primer trimestre del año estarían arrancando

ELN: ¿Y obras con la Provincia?

E.G: De la provincia está el Polo Judicial que es una gran noticia y después seguimos pidiendo desde nuestro espacio político que haya un FIM de 10 mil millones de pesos para municipios de Juntos para el Cambio. Todavía tenemos el FIM de diciembre del año pasado, que todavía no llegaron los fondos, esperemos que leguen pronto. Pero tenemos siempre con la Provincia un montón de pedidos para hacer y los hemos hecho y lo seguiremos haciendo para que haya un nuevo plan de viviendas. Una vez finalizado el barrio UOCRA, tenemos la prioridad pedir el convenio del barrio Educadores que quedó pendiente y terminar todo lo que hay. Dentro de esto tenemos el TUVI que habíamos anunciado el año pasado y que queremos iniciarlo el año que viene. La primera etapa permitirá que se genere el circulo virtuoso que se genera con el pago de las cuotas y hacer viviendas a futuro. Estamos trabajando en el pliego, la idea es licitarlo el año que viene.

¿Las obras de Nación y Provincia ya están cerradas. ¿Son las que se anunciaron?

Los Intendentes somos golpeadores de puertas seriales, yo le entregué la carpeta al Ministro Katopodis para el Colector Norte, que se lo entregamos al Director del ENHOSA. Me dijeron que no lo veían inviable. Esperemos que así sea.

¿Seguís pensando que hay que eliminar las PASO?

E.G: No, no. Yo sé que en su momento hubo una contradicción y que aprovecharon desde la oposición para marcarla. Creo que las PASO son importante. Pero no son las PASO, lo que estamos planteando desde Juntos por el Cambio es una reforma de verdad. Con una boleta única, creemos que tememos que ir sobre la ficha limpia para que deje de haber candidatos con antecedentes penales. La Reforma que nosotros planteamos es más integral. Lógicamente las PASO pasan a tener un rol preponderante, creemos que es oportunista desde el oficialismo aprovechar la pandemia para eliminar las PASO. Habrá mucho que discutir en las PASO. Nosotros somos una coalición que sigue junto desde la oposición y vamos a tener que dirimir candidaturas en un montón de lugares. En el Senado de la Provincia, donde juntos para el cambio tiene, tendrá que expresarse. Hay un montón de otros temas que tienen que estar en la mesa de discusión, hay que tener una reforma electoral seria.

ELN: ¿Estas de acuerdo con las reelecciones indefinidas? ¿Qué interpretación haces de la Ley?

E.G. No soy partidario de las reelecciones indefinidas. Creo que la Ley es buena, tiene que haber un límite en las reelecciones. El tema en discusión es si la Ley tiene que ser retroactiva. Al no ser retroactiva, nuestro primer mandato con la Ley es el 2019-2023. Si alguien lo judicializa y la justicia se expresa debería expresarse a favor de tener un mandato más y en el 2023 cada uno deberá pensar en cómo seguir. Creo que la reelección indefinida no es buena. No es buena para la democracia, no es buena para las instituciones del Estado, el Presidente tiene límites de reelecciones, el gobernador tiene límite de reelecciones, creemos que Intendentes y Legisladores también deben tenerlo.

ELN: ¿Esto te deja en carrera para una posible reelección?

Yo creo que falta mucho. Estamos recién estamos pensando en cómo encarar un año con pandemia y electoral a la vez. A partir de que pasen las intermedias del año que viene nos podemos poner a pensar en el 2023. Yo siempre digo lo mismo: yo amo lo que hago, me apasiona, me gusta ser Intendente. Ser Intendente es algo imposible de trasmitir, la sensación que da. Si la Ley o la Justicia indican que tenemos un periodo más probablemente pueda ser candidato. Pero no te lo puedo decir hoy. No descarto nada porque falta mucho.

ELN: ¿No te ves fuera de la política?

E.G: Nuestro espacio hoy tiene un rol preponderante a la hora de defender la democracia, de defender la Republica, de defender los valores, de defender el mérito, la propiedad privada y tantas otras cosas que gran parte de la ciudadanía todavía quiere que las sigamos defendiendo. Mi tarea siempre será dentro del mismo espacio: nací en el PRO y voy a continuar en el PRO porque así lo indica, por lo menos, mi forma de pensar. Hoy estoy en la Mesa Provincial del PRO que es una tarea importante representar a la Sección Séptima en la Mesa Provincial del PRO. Seguramente considera cualquier tipo de cuestión para el 2023, ya te digo puede ser volver a ser Intendente o la Justicia indica que no y seguirá por otro lado. Siempre tratando de seguir trabajando en esto siempre que la gente lo decida.

ELN: Terminó un conflicto entre AOMA y Loma Negra. ¿Cómo lo viste desde el ámbito que podía perjudicar al municipio?

E.G: Lo vi con mucha preocupación porque se vuelven a ver actitudes extorsivas y eso no está bueno. La verdad que todos tenemos que poner un granito de arena para salir adelante, para sacar el país adelante. Justo en el momento en que la construcción está dando señales de reactivación y está con despachos que son importantísimos, los corralones de materiales no dan a basto. No me parece que haya que tener actitudes como esas. El dialogo debería haber primado y cuando hay una negociación todos tenemos que ceder algo. Entonces ponerse tan firme con una cuestión que afecta a tanta gente y que afectó a empleados, que afectó a empresarios, que afectó a vecinos, que afectó a todos los argentinos en definitiva y que podría haber afectado mucho más la verdad que no está bueno. Creo que tenemos que empezar a trabajar todos en poner el granito de arena para ceder lo que haya que ceder, las negociaciones son negociaciones y siempre en algo tenes que dejar de ganar, tenes que perder o tenes que ceder. No podes pretender que en una negociación todo lo que vos pretendes se te de. Entonces la extorsión no me parece el camino, el diálogo es lo que debe primar y en esa negociación no sucedió. Yo lo viví con mucha preocupación, me comunique con gente de Presidencia para expresar mi preocupación y la verdad que celebro que se hayan puesto de acuerdo. Que el Ministerio de Trabajo de la Nación haya intercedido para que se vuelva a reactivar la producción de cemento y vuelva a ver despacho que es lo importante y que también hubiera afectado a los números del Municipio. El impacto en los números municipales no lo vamos a saber hasta dentro de un tiempo pero algo va a impactar. Si baja el nivel de despacho baja el tributo, eso es claro y lo vimos en el mes de abril y mayo cuando los números fueron catastróficos.

ELN: ¿Cómo pensas o soñas la ciudad y el crecimiento de la ciudad para los próximos años?

E.G: El crecimiento seguirá siendo sostenido. La realidad que el crecimiento de la ciudad ha sido impactante en los últimos años. Creo que tiene que ver con la matriz productiva que tiene Olavarría. El crecimiento trae aparejado cuestiones complejas desde lo social. Empieza a crecer las problemáticas sociales, empieza a crecer la inseguridad, empieza a crecer el narcotráfico, empiezan a crecer cuestiones que están vinculadas con el crecimiento de las ciudades entonces tenes que estar muy atento para acompañar ese crecimiento, que no es sencillo porque la ciudad crece muy rápido y tenes que ir atrás con los servicios, tenes que darle el servicio a la gente que se viene a instalar a la ciudad y también creemos que Olavarría tendrá un crecimiento industrial cada vez mayor y por eso hoy mencioné “Los Fresnos”. Muchas empresas se van a instalar acá, la minería es muy fuerte, la ganadería es muy fuerte, las empresas de servicio están creciendo mucho y están creciendo en profesionalismo. El crecimiento de la ciudad seguirá siendo importante.

ENL: ¿Qué pasó con el frigorífico?

E.G: Seguimos buscando inversores, hay algunos dando vuelta. Pero están esperando que se estabilice la situación nacional. Sigue habiendo muchos interesados y nosotros vamos a poner las herramientas necesarias. Estamos trabajando en una Ordenanza de beneficio impositivos. Me quita el sueño el tema del frigorífico y estoy trabajando a destajo.

ELN: Aprovecha el tiempo que quieras para darle un mensaje a la comunidad.

E.G: Si, un mensaje de esperanza después de un año muy difícil desde lo social, desde lo económico, desde lo sanitario. Somos una población muy resiliente y sabemos que vamos a salir adelante y nos vamos a recuperar como ciudad, nación y provincia. Y les tengo que pedir que nos cuidemos todos desde lo sanitario. Nos tenemos que seguir cuidando y esto no termino. Esto viene para largo. No queremos que el sistema de salud sufra ningún colapso.