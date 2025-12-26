Chivilcoy: simulaban una colecta para una Iglesia y fueron detenidos con más de cinco kilos de droga

Un control vehicular de rutina realizado en uno de los accesos a Chivilcoy permitió desbaratar una maniobra de tráfico de drogas que intentaba ocultarse bajo la fachada de una supuesta colecta solidaria navideña. Dos hombres que circulaban en un automóvil fueron detenidos tras hallarse una importante cantidad de estupefacientes en el interior del vehículo.

El procedimiento se llevó a cabo este martes, en el marco de operativos preventivos desplegados por la Policía Vial en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Los efectivos interceptaron un Renault Logan y, al solicitar la documentación, observaron varios bolsones de gran tamaño dentro del rodado.

Al ser consultados, los ocupantes manifestaron que trasladaban donaciones destinadas a una iglesia local. No obstante, al inspeccionar los bultos, el personal policial encontró más de cinco kilos de marihuana compactada, flores de cannabis y sobres que contenían cocaína.

Según informó el medio local La Razón de Chivilcoy, el conductor fue identificado como Cristino Vega. Tanto él como su acompañante quedaron aprehendidos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La investigación indica que la droga tendría como destino distintos domicilios de la zona urbana. El estupefaciente secuestrado, el vehículo y los dos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Mercedes, que interviene en la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.