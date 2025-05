La reelección de los intendentes vuelve a activar diferencias en el peronismo de la Provincia

En el peronismo bonaerense hay acuerdo para avanzar con un proyecto que elimina la restricción de una sola reelección para los diputados y senadores de la provincia, pero en las últimas horas surgieron discrepancias respecto de la situación de los intendentes, sujetos al mismo límite: mientras Axel Kicillof optó por avanzar con la quita del límite, Cristina Fernández prefiere demorar el intento, aunque está de acuerdo con la medida de fondo.

Las reelecciones en la provincia están limitadas a una sola desde 2016, cuando se aprobó una ley que estableció ese límite, aunque por una ley de 2022 se hizo una excepción y se empezó a contabilizar los mandatos iniciados en 2017 y 2019 como los primeros. Así, si no hay cambios 19 legisladores de UxP, PRO, UCR, LLA (exPRO) que este año no podrían presentarse para un nuevo mandato, mientras que para 82 intendentes (de 136), el tope opera en 2027.

La cuestión fue discutida por Cristina Fernández de Kirchner en un encuentro en el Instituto Patria la semana que pasó, en el que participaron ocho intendentes – cuatro kicillofistas y cuatro alineada con ella: Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas), Mariel Fernández (Moreno) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), por un lado; Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Alak (La Plata), Andrés Watson (Varela) y Alberto Descalzo (Ituzaingó), por otro.

En esa conversación, dijeron a DIB fuentes con acceso a la reunión, todos se mostraron de acuerdo en avanzar con la eliminación del tope del relecciones para los legisladores, para lo cual el senador Luis Vivona presentó un proyecto, que también comprende a los concejales. Es un articulado que el oficialismo pretende tratar antes del 19 de julio, cuando vence el plazo para presentar las listas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia.

Con el respaldo de parte de la oposición que está de acuerdo en derogar la norma –sectores del radicalismo ya hicieron saber que apoyan- acelerar el tratamiento no parece un objetivo imposible.

Sin embargo, en la reunión con Cristina surgió una desavenencia: la expresidenta argumentó en favor de avanzar con ese proyecto, pero los intendentes kicillofistas expusieron un pedido para hacerlo también con la categoría de intendentes, que no están incluidos como se dijo en la iniciativa de Vivona. El motivo de la estrategia de la Expresidenta es que ella afirma que los votos para quitar el tope a la reelección de los legisladores están asegurados, pero no lo que se necesitan para avanzar con la de los intendentes.

Para los intendentes kicillofistas, los respaldos pueden lograrse si se extrema la negociación política. Esa postura tiene un respaldo clave, que hasta ahora no se había expresado tan nítidamente: el del propio gobernador. Lo dejaron claro los alcaldes en el Instituto Patria y lo ratificaron ante una consulta de DIB fuentes cercanas al mandatario. “Axel cree que hay que avanzar con todo ahora”, dijo.

Un actor clave en el debate es el Frente Renovador, que no tuvo representantes en la reunión del Patria. Sergio Massa apoyó el proyecto que estableció la restricción orinal en 2016, que fue impulsado por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, de quién era aliado. Y desde entonces mantuvo una postura inflexible en cuanto a no dar marcha atrás. Sin embargo, fuentes legislativas dijeron a DIB que el Frente Renovador podría flexibilizar ese criterio para el caso de los legisladores. No se trataría de un apoyo abierto pero sí de plegarse a alguna estrategia parlamentaria que permita que el proyecto sea tratado. Es un respaldo no menor de una fuerza que posee 10 diputados y una senadora. El hecho de que no hagan extensiva esa postura al caso de los intendentes explicaría la posición de Cristina Fernández.

Lo cierto es que la cuestión, que tiene poco impacto mediático pero es capital para buena parte de la política provincial, vuelva a provocar diferencias entre el sector que apoya al gobernador y el que respalda a la expresidenta. “Es el nuevo capítulo de la pelea”, arriesgó una fuente parlamentaria en diálogo con este medio. En la Legislatura, kirchneristas y kicillofistas vienen de cruzarse por la cuestión del calendario electoral y también tienen criterios dispares respecto de la deuda de los municipios con la provincia por la ayuda financiera para hacer frente a la pandemia. (DIB) AL