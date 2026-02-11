Azul: Detuvieron a los dos jovenes involucrados en un brutal ataque a un hombre

Ph: Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Dos jóvenes fueron detenidos en la ciudad de Azul en el marco de una causa que fue recaratulada como “Homicidio en grado de tentativa”, tras un violento ataque registrado el pasado 8 de febrero en la vía pública.

Desde la Estación Departamental de Policía con sede en Azul se informó que la investigación se inició luego de que personal del Comando de Patrullas acudiera a un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido tendido en la calle. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima presentaba heridas cortopunzantes y señaló que había sido atacada por dos hombres que se dieron a la fuga. En un primer momento, la causa fue caratulada como “Lesiones graves”.

Con el avance de las tareas investigativas, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera logró establecer la presunta autoría a partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios recolectados. Con esos elementos, la Fiscalía interviniente solicitó órdenes de allanamiento, registro, secuestro y detención.

El primero de los procedimientos se concretó este miércoles por la mañana, alrededor de las 9, en una vivienda de calle Guaminí al 1200. Allí fue detenido Nahuel Tobio Kenji , de 20 años. Durante el operativo se secuestró una bermuda de jean con manchas hemáticas y un cuchillo envuelto con cinta aislante, elementos incorporados a la causa.

Horas más tarde, tras nuevas averiguaciones, los investigadores establecieron que el segundo sospechoso se encontraba oculto en una vivienda ubicada en la intersección de Miñana y Libertad. En un operativo conjunto con personal de la CPA motorizada, fue detenido Tobio Alexis Martín, de 23 años, quien quedó alojado en la dependencia policial.

Intervienen en la causa la UFI Nº 2, a cargo del Dr. David Carballo, y el Juzgado de Garantías del Dr. Federico Barberena, ambos del Departamento Judicial de Azul. Los imputados fueron notificados en los términos de los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal y deberán comparecer este jueves en sede judicial.