General Alvear: recuperaron 30 vacunos tras una investigación por faltante de hacienda

En el marco de una causa por averiguación de ilícito vinculada a la faltante de ganado, personal del Comando de Prevención Rural de General Alvear, dependiente de la Coordinación de Seguridad Rural Olavarría, llevó adelante tareas investigativas y relevamientos en distintos establecimientos de la zona.

Como resultado de esas diligencias, se realizó un rodeo en un predio rural cercano, donde se detectó la presencia de animales con características coincidentes con los denunciados.

Tras la verificación correspondiente, se constató que 30 vacunos pertenecían al denunciante, por lo que se logró su recuperación.

La fiscalía interviniente dispuso la entrega de los animales en carácter de depósito judicial, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho.