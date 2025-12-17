Lucas Sugo y Cruzando el Charco en la Fiesta de la Pizza en Bolívar

Fuente: Diario La Mañana

Los días 9 y 10 de enero se realizará la 2da edición de la Fiesta de la Pizza en la ciudad de Bolívar, en el marco del evento «Sabores en la Rural», que se desarrollará en el predio de la Sociedad Rural de Bolívar.

El evento contará con dos propuestas musicales centrales: el viernes 9 se presentará el artista uruguayo Lucas Sugo, mientras que el sábado 10 será el turno de Cruzando el Charco, con todo su rock platense.

En conferencia de prensa brindada esta mañana integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural dieron a conocer los detalles vinculados a la venta de entradas, los objetos permitidos dentro del predio y la participación de food trucks, como así también sobre los artistas que subirán al escenario.

El viernes 9, previo al show de Lucas Sugo, subirá al escenario la banda Álamo, y el sábado 10 hará lo propio la banda platense Escuálidos, antes de la presentación de Cruzando el Charco. «Estamos muy contentos de poder brindar esta oportunidad cultural, gastronómica y musical a todo el partido de Bolívar. Creemos que va a ser un evento muy importante, sólo necesitamos que el clima nos acompañe», expresó Jose Gabriel Erreca, presidente de la Rural

Ana Lisa Leonetti, vicepresidente de la entidad, sostuvo que «se va a elegir la mejor pizza especial entre todos los concursantes y habrá un jurado de lujo, que vamos a reservar por ahora su identidad». La convocatoria para quienes deseen sumar su food truck continúa abierta, con un valor de $2.000.000 por las dos noches.

Por su parte, Alejandro Tamborenea, organizador del evento, dejó en claro que no sólo habrá pizza para comer, más allá de que el eje del evento sea tal comida, sino que habrá variedad de comida. Al respecto, sostuvo: «Todos los puestos de comida estarán dispersos desde la pista hasta la Av. Mariano Unzué. En la pista central estará el escenario y también habrá un sector de juegos para niños, algo que solicitaron mucho el año pasado.»

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio web saboresenlarural.com y en los puntos de venta habilitados en las diversas localidades de la zona; las mismas tienen un valor de $22000 anticipadas y $25000 en puerta. Además, quienes deseen adquirir entradas para ambos días, a través de la web, pueden comprarlas a un precio promocional de $40000. Todos los mayores de 11 años pagan entrada.

En cuanto al ingreso, Tamborenea señaló: «Quienes tengan entrada física o quieran adquirir ahí mismo en efectivo, deben ingresar por la esquina de Av. Mariano Unzue y Av. Pedro Vignau. Aquellos que hayan hecho la compra por ticketera o desean adquirir abonando con billetera virtual, deben ingresar por Av. Pedro Vignau».

Desde la Sociedad Rural señalaron que será una fiesta regional, dado que eso observan en la cantidad de ventas y consultas que reciben a diario. También indicaron que quienes deseen pueden llevar su reposera, ya que estiman abrir el predio a las 18 horas cada día, pero éstas no podrán ser colocadas en la pista. En cuanto al ingreso de bebida y/o comida no está permitido, ya que se podrá adquirir en el predio que estará abierto hasta las 3:00 am cada noche.