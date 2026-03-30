Se cumplen cuatro años de la desaparición del peón rural Juan Carlos Woldryk

A cuatro años de la desaparición de Juan Carlos Woldryk, no existen certezas sobre su paradero y el caso continúa sin resolución, mientras su familia y allegados sostienen el reclamo de respuestas.

El hombre fue visto por última vez el 30 de marzo de 2022 en el establecimiento rural “El Rincón”, en el partido de Bolívar, donde trabajaba. Desde entonces, y pese a múltiples operativos, no se logró determinar qué ocurrió con él.

La investigación judicial estableció que Woldryk fue víctima de una maniobra de sextorsión organizada por internos de la Unidad Penal 3 de San Nicolás. Según se reconstruyó, los autores lo contactaron a través de redes sociales haciéndose pasar por una mujer, con el objetivo de obtener material íntimo y luego exigir dinero bajo amenazas de difusión.

En una segunda instancia, los mismos extorsionadores simularon ser funcionarios judiciales y le reclamaron dinero bajo la falsa acusación de haber mantenido contacto con una menor de edad.

Por estos hechos, la Justicia logró identificar a los responsables, quienes aceptaron un juicio abreviado con una pena unificada de 10 años y 8 meses de prisión efectiva, que incluyó este delito y antecedentes por robo.

A pesar de esos avances, el punto central del caso permanece sin respuesta: nunca se logró dar con Woldryk. Durante estos años se realizaron reiterados rastrillajes en el campo donde trabajaba y en zonas aledañas, con intervención de distintas fuerzas y el uso de tecnología especializada, pero sin resultados positivos.

La causa continúa abierta, aunque a cuatro años de la desaparición no hay indicios concretos que permitan establecer el destino del peón rural. Su entorno, en tanto, mantiene vigente el pedido de justicia.