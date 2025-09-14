Tandil: Voraz incendio consume colectivos en los depósitos de la ex Rio Paraná

Fuente y foto: ABCHOY

Un incendio de grandes proporciones se desató en la tarde de este domingo en un depósito de colectivos de la ex empresa Río Paraná, ubicado en la intersección de las calles Rosales y Las Malvinas en la vecina ciudad de Tandil.

Una densa y oscura columna de humo, visible desde diversos puntos de la localidad serrana, alertó a los vecinos y movilizó a los equipos de emergencia.

Varias dotaciones del Cuartel Central de Bomberos de Tandil trabajaron para controlar las llamas que, según testigos, consumieron por completo una gran parte de los vehículos abandonados. Por la magnitud del fuego, se teme que las pérdidas materiales sean totales.

El predio, que alberga una gran cantidad de ómnibus fuera de servicio, se convirtió en el epicentro de un operativo que busca no solo sofocar el siniestro, sino también evitar que el fuego se propague a zonas aledañas.

Si bien las autoridades del Cuartel Central de Bomberos confirmaron la novedad y la labor de sus equipos, no han dado más detalles sobre el origen del fuego. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el inicio de las llamas. La investigación se encuentra en curso para determinar si el incendio fue accidental o intencional.