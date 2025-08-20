CARLOS ALBERTO BIBILONI (Q.E.P.D.)

Falleció en Chivilcoy el día 20 de Agosto de 2025 a los 82 años de edad.

Su esposa Ofelia Palliotto; sus hijos: Alejandra Adriana y Sergio Bibiloni; sus nietos: Braian, Geraldine y Milton Mac Gaw; Juliana y Valentino Bibiloni; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C «. Jueves 21/08 de 09:00 a 12:00 Hs.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A Confirmar

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Comerciante Jubilado