Daniel Ernesto Brahim (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de junio de 2026 a los 58 años de edad. Su mamá Ana; sus hermanos Gladys, Ángel, Diego, Soledad, Walter y Ángeles; sus hijos, sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “C”, a partir de las 8:00 horas de este miércoles. Sin responso. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el miércoles 17 de junio a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino de Hinojo.

Nacido en Olavarría.

Pensionado.