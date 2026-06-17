Graciela Ester Silva de Altamiranda (Q.E.P.D.)
Graciela Ester Silva de Altamiranda (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 16 de junio de 2026 a los 79 años de edad. Su esposo Juan Carlos Altamiranda; sus hijos Soledad, Claudio, Javier, Cristel, Andrea, Esteban, Marta, Carlitos, Marcela y María; sus hijos políticos, sus nietos, sus nietos políticos, su hermano Regino, sus hermanos políticos, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento “D”. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el miércoles 17 de junio a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.
Vecina de barrio Pueblo Nuevo.
Nacida en Olavarría.
Jubilada.