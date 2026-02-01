Juan Carlos Sisti (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 31 de enero de 2026 a los 91 años de edad. Sus hijos Juan Antonio y Carlos Alfredo Sisti; sus hijas políticas Alejandra Beatriz Romero y Gladys Occhi; sus nietos Juan Martín, Juan Fermín, Juanita Abril y María Milagros Sisti, y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en Olavarría, era jubilado y pensionado, y vecino del barrio San Vicente. Sus restos no serán velados y no se realizará responso. Serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

(En Línea Noticias)