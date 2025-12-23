MIRIAM LILIAN PEREYRA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 23 de diciembre de 2025, a los 70 años de edad. Su esposo Mario Ernesto Giangreco, su hijo Federico, su hija política Emilia, su nieta Mía, sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “D”. Responso: Capilla Ardiente. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Pueblo Nuevo. Nacida en Olavarría. Jubilada, ama de casa.