Confirman la prisión preventiva de un olavarriense acusado de violencia de género

En una resolución firmada este viernes por los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul quedó confirmada la prisión preventiva de un olavarriense acusado de hechos de violencia de género.

La prisión preventiva había sido dictada el 6 de agosto pasado por la jueza del Juzgado de Garantías N°1 de Olavarría a cargo de la doctora Fabiana San Román y este viernes quedó confirmada.

Al olavarriense lo mantienen preso y procesado por los delitos «Lesiones leves doblemente agravadas -tres hechos- y Amenazas agravadas por el uso de armas en concurso real y en contexto de violencia familiar y de género.»

Los jueces de Cámara sostuvieron al confirmar la preventiva, «corresponde mencionar la objetiva gravedad del hecho, caracterizado por emprender el acometimiento contra una mujer en el marco de una situación de violencia de género, debiendo destacarse el hecho de desplegar tanto violencia física como verbal mediante la utilización de un arma de fuego.»

Es así, que los jueces indican que existe peligro de fuga y presunción de elusión de la acción de la justicia.

«Se advierte que el imputado al desplegar su conducta ha demostrado un inequívoco desprecio y total indiferencia a motivarse en el cumplimiento de la ley», afirman los Magistrados.