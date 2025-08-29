Gravísima denuncia contra policías del CPR Olavarría: «Donde vos digas que te pegamos, te matamos»

La Cámara Penal de la ciudad de Azul ordenó este viernes la inmediata libertad de un olavarriense que se encontraba detenido en el marco de una causa caratulada como abigeato doblemente agravado en los términos de los arts. 45, 167 quater, incs. 1 y 6 del Código Penal.

Con la libertad del hombre se confirmó además la existencia de una denuncia penal contra efectivos policiales del Comando de Prevención Rural que tomaron parte de la detención del olavarriense a quien el otorgaron la libertad.

Este viernes al mediodía se conoció la Resolución que revoca la prisión preventiva que, semanas atrás, había sido dictada por el Juez de Garantías de Olavarría, doctor Carlos Eduardo Villamarín.

La aprehensión del hombre

Para entender este caso, es fundamental remontarse al acta policial que se encuentra anexada a la causa penal en la que estuvo detenido el olavarriense liberado este viernes. En esa acta, a la que accedió En Línea Noticias, se cuentan detalles vinculados con el momento en que el hombre fue aprehendido y acusado de abigeato.

Según se lee el 7 de junio de este año dos efectivos dos oficiales del Comando de Prevención Rural de Olavarría se encontraban realizando patrullaje en la zona rural en un móvil identificado con el número 27911.

Según el acta a las 00:50 de aquel día, en la zona de Trabajadores y Camino Crotto, los dos oficiales del CPR señalan que observaron en la cuneta del camino a tres hombres. Siempre según el acta, aquella madrugada, en Olavarría había una densa niebla y los tres sujetos comenzaron a huir al ver la presencia policial.

En ese momento, la policía da la voz de alto y de inmediato uno de los hombres acata esa orden. «El masculino se hallaba muy nervioso», dicen los agentes policiales en el acta de procedimiento. Fue así que los agentes comenzaron a requisarlo.

El hombre tenía dos mochilas que fueron sometidas una requisa por parte de los dos efectivos policiales que eran parte del procedimiento

En el acta se deja escrito que en las mochilas encontraron un cuchillo con presuntas marcas hemáticas y una bolsa de tipo arpillera con cortes cárnicos de origen vacuno, con cuero color negro.

«El hombre fue mantenido en custodia», dice el acta.

Según continúa el relato policial, fue en ese lugar que llegaron dos efectivos más (un hombre y una mujer) quienes realizaron una «observación» en el establecimiento rural donde se encontraban y hallaron «dos cuartos de origen vacuno con cuero color negro aparentemente de la raza Aberdeen Angus.»

Además – siempre al estar por el acta policial – se constató que una alcantarilla había un arma de fuego tipo carabina marca Mahely numero 64436 y más cortes cárnicos.

Fue allí que la policía aprehendió al hombre.

La detención y una versión distinta al acta

El olavarriense liberado este viernes cuenta con la defensa técnica de abogados Defensoría Oficial N° 3 de de nuestra ciudad. Fueron precisamente los letrados oficiales quienes apelaron la prisión preventiva del hombre ante los estrados de la Cámara Penal de Azul. Allí, este viernes a medio, se ordenó la libertad y se confirmó la denuncia contra los efectivos del CPR.

El hombre que fue detenido por abigeato realizó una denuncia por severidades que en el interior del Ministerio Público Fiscal está identificada IPP 01-02-2910-25.

En esa denuncia, el hombre declara lo que hicieron los policías con él y que era lo que él hacia cuando fue sorprendido por la policia.

El olavarriense acusado de abigeato reconoció estar en el lugar donde sucedieron los hechos junto con dos mujeres, una hermana y una amiga.

El hombre señaló que había llegado a ese lugar a buscar un teléfono que había perdido más temprano cuando había ido a buscar leña.

Al hablar del operativo policial, el sujeto denunció: «eran dos efectivos, me ponen contra el patrullero, me ponen contra el móvil y me empiezan a dar golpes de puño, me cargan en el móvil y me llevan al lugar donde estaban las cosas, varios kilómetros más adelante, lugar donde había otro patrullero.»

Continúa el relato, «el que me pegaba era un oficial blanquito, de unos 29 o 30 años, me tuvo con las rodillas contra el pecho adentro del patrullero y a los golpes, me hice caca y me dejaron en esas condiciones más de 4 horas, estuve en esas condiciones desde las 2 de la madrugada hasta las 10 de la mañana que mi hermana me llevó ropa.»

El denunciante no duda en afirmar sobre los policías, «me amenazaban que más vale que no le diga al jefe que me habían pegado» y además aseguró que los propios policías le pedían que declare contra otros hombres que podrían haber estado involucrados en el presunto abigeato.

El hombre fue llevado al Hospital Municipal de Hinojo para la realización del precario médico y según denunció los policías le dijeron: «Donde vos digas que te pegamos, te matamos, mas vale que digas que los golpes que tenes son de los alambrados»

Siempre según denunció el hombre, cuando estaban en la comisaría uno de los policías le entregó un cigarrillo y le dijo «Muy bien, eso tenías que declarar, que no te pegamos.»

Cuando hizo la denuncia, el olavarriense, declaró tener «dolores» en las costillas y en sus dedos: «me ponían las manos para atrás y me apretaban los dedos»

La orden de liberarlo

Si bien desde el Ministerio Público Fiscal no se ha dado una información oficial respecto de las denuncias por severidades que realizó este hombre, este viernes se conoció que la Cámara Penal de Azul revocó la prisión preventiva que lo mantenía preso.

La decisión la tomaron los jueces Gustavo Agustín Echevarría, Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere (h) los tres ordenaron al Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría que disponga la inmediata libertad del hombre.

Se espera que esto suceda en las próximas horas.

Hay que dejar en claro que los jueces de Cámara liberaron al hombre en el marco de la investigación de abigeato y señalaron, «los elementos de juicio valorados generan un razonable estado de duda respecto a lo sucedido, ante lo cual no puede arribarse al grado de convencimiento» requiere la prisión preventiva.

Los Jueces de Cámara hablan de lo que señala la acusación y la defensa del hombre y expresan, «la plataforma fáctica descripta por la acusación difiere sustancialmente de la narrada por la defensa y los testigos propuestos para abonar su posición. Versión ésta última que presenta coherencia lógica interna -producto de un relato preciso y circunstanciado- y, además, se encuentra avalada por los testimonios ya mencionados e, incluso, por la circunstancia objetiva de que el hombre al ser detenido no contaba entre sus pertenencias con su teléfono celular, el cual afirma tenerlo su hermana quien lo habría encontrado en las circunstancias por ella relatadas; con lo que la versión exculpatoria introducida por la defensa se robustece.»

Más allá de haber sigo liberado la investigación penal en su contra continuará su curso al tiempo que se deberá seguir investigando la denuncia contra los efectivos policiales pertenecientes al Comando de Prevención Rural de Olavarría.