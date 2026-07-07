Robaron herramientas de un colaborador de la cooperadora de la Técnica N° 2 y reclaman más seguridad

La Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Técnica N.º 2 “Luciano Fortabat” expresó su preocupación e indignación luego de que un colaborador sufriera el robo de herramientas mientras participaba de tareas voluntarias para mejorar la institución.

Según relató la entidad en un comunicado, el hecho ocurrió el pasado sábado, cuando un grupo de personas trabajaba de manera desinteresada en el predio escolar. Uno de los colaboradores que había destinado parte de su tiempo personal para colaborar con la escuela dejó su vehículo estacionado a pocos metros del acceso al gimnasio y, al regresar, constató que le habían sustraído herramientas del interior.

Desde la Cooperadora señalaron que la situación no sería un episodio aislado y advirtieron que, durante fines de semana largos y feriados, el predio suele ser utilizado por personas ajenas a la institución, generándose situaciones vinculadas al consumo de alcohol, daños y hechos de inseguridad.

“A lo largo del tiempo hemos sufrido robos, destrozos y situaciones de violencia. Incluso, cuando intentamos pedirles con respeto que se retiren, muchas veces recibimos amenazas o intentos de agresión”, indicaron desde la organización.

En ese sentido, recordaron que en distintas oportunidades solicitaron a las autoridades correspondientes la instalación de cámaras de seguridad y una mayor presencia de vigilancia, aunque aseguraron que hasta el momento no han recibido respuestas concretas.

“Es muy difícil explicar el desgaste que genera esta realidad. Quienes integramos la cooperadora somos vecinos, exalumnos, familias y colaboradores que dedicamos horas de nuestro descanso, resignamos tiempo con nuestros seres queridos y ponemos todo nuestro esfuerzo para mejorar la escuela”, expresaron.

Desde la institución remarcaron que, pese a las dificultades, continuarán trabajando para mejorar la Escuela Industrial, aunque reclamaron que también exista un acompañamiento por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los establecimientos educativos.

“La Escuela Industrial merece ser un lugar seguro para quienes estudian, trabajan y colaboran en ella”, sostuvieron.

Finalmente, la Asociación Cooperadora pidió que la problemática no sea naturalizada y que se adopten medidas para proteger un espacio que consideran parte del patrimonio de toda la comunidad.

“Cuidar la escuela es responsabilidad de todos”, concluyeron.