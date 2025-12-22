Un mecánico resultó herido tras un accidente en la Ruta 3

Imagenes Mauricio Latorre

Un grave incidente se registró este lunes sobre la Ruta Nacional 3, en las cercanías de la denominada curva de Shaw, cuando un operario sufrió lesiones de consideración mientras realizaba tareas de reparación en un transporte de pasajeros.

De acuerdo con la información oficial, un micro de larga distancia detuvo su marcha debido a un desperfecto mecánico. Al momento de recibir asistencia técnica, el mecánico a cargo de las tareas sufrió un accidente que le provocó heridas de diversa consideración, motivo por el cual debió ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Azul.

Identidad: El hombre fue identificado como Ponce de León, de 45 años de edad.

Procedencia: Según se indicó, el trabajador tiene domicilio en la localidad de Florencio Varela.

Asistencia: En el lugar de los hechos trabajó personal de Vial Azul y agentes de peajes de la empresa Corredores Viales, quienes coordinaron las tareas de auxilio y seguridad.

Debido a la presencia de los vehículos y el operativo de emergencia, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por el sector, respetando las indicaciones del personal apostado en la ruta y reduciendo la velocidad para evitar nuevos siniestros.

(En Línea Noticias)