Una empresa de logística hace base en Azul para dedicarse exclusivamente al reparto de MELI

El intendente de Azul, Nelson Sombra, acompañado por el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación Carlos Pagano, recorrió las instalaciones donde funciona la sede local de la empresa South Post, recientemente radicada en la vecina localidad.

La firma se dedica a servicios de logística y correo vinculados al comercio electrónico, y realiza tareas de paquetería, almacenamiento, embalaje, distribución puerta a puerta, seguimiento en tiempo real de envíos y soporte al cliente.

En el punto de origen visitado por el mandatario comunal, la actividad está orientada al reparto exclusivo de Mercado Libre en las localidades de Azul, Chillar, Cacharí y Tapalqué, para lo cual la empresa dispone de una flota aproximada de 25 camionetas.

Durante la recorrida, los funcionarios municipales fueron recibidos por el encargado del lugar, Nahuel Gigi. Cabe señalar que la distribuidora funciona desde hace algunos meses en calle San Martín, entre 61 y 62.

En ese marco, el Intendente reafirmó uno de los objetivos centrales de su gestión, vinculado a consolidar a Azul como un centro logístico regional, y destacó la importancia de la radicación de empresas como South Post, tanto por su impacto productivo como por su aporte en la generación de empleo.