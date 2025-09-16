César Valicenti tras la cadena nacional de Milei: «Nuevo intento de sostener expectativas en base a falacias»

El ex diputado provincial César Valicenti tuvo este lunes por la noche una rápida reacción a la cadena nacional que brindó el presidente Javier Milei.

En la noche del lunes, el presidente Javier Milei anunció que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”.

También señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026”.

César Valicenti tomó la frase de Milei cuando dijo «lo peor ya pasó» y citó un posteo realizado por el ex presidente Mauricio Macri en el 01/03/2018

Valicenti concluyó: «Nuevo intento de sostener expectativas en base a falacias. La historia se repite.»