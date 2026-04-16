Firmaron convenios con 70 familias adjudicatarias de lotes con servicios en Loma Negra y Sierra Chica

Setenta familias del Partido de Olavarría firmaron esta semana los convenios que las habilitan a acceder a un lote con servicios en Loma Negra y Sierra Chica.

Las jornadas se realizaron en las delegaciones municipales de cada localidad y estuvieron a cargo de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial.

En Loma Negra, el acto se concretó el miércoles en el marco del programa Barrio por Barrio. El director del área, Juan Sánchez, recibió junto a su equipo a los 39 adjudicatarios del sorteo público realizado en diciembre. Los lotes están ubicados en el centro de la localidad serrana.

El martes fue el turno de Sierra Chica, donde personal de Casa de Tierras atendió en la delegación local a los beneficiarios de los 31 lotes del barrio Plan Federal.

Para participar del sorteo, los interesados debían ser nativos o residentes de cada localidad, requisito que también rigió en Sierras Bayas, Hinojo y Colonia Hinojo.

La firma del convenio implica un acta de compromiso con pautas y plazos a cumplir entre los adjudicatarios y el Municipio.