Orfel Fariña: «encantadísimo de que vayan a la justicia para ver la contraprestación, porque tenemos hasta el último número para exhibir»

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El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Olavarría, Orfel Fariña, salió al cruce de los reclamos de la Mesa Agropecuaria por el estado de los caminos rurales tras las intensas lluvias. En una entrevista con Claudia Bilbao en Radio M, el funcionario se mostró visiblemente molesto y calificó de «infundadas» las críticas del sector rural.

Fariña desestimó las acusaciones de «abandono» y «ausencia del Estado» vertidas por los dirigentes agrarios, vinculándolas a una hostilidad política hacia la gestión municipal. «Admitimos que es un sector hostil políticamente a nuestro espacio todo eso lo admitimos, pero de ahí a lanzar al aire estas cosas absolutamente infundadas, sin ningún tipo de fundamento técnico… la verdad que yo estoy completamente decepcionado», sentenció.

«La plata vuelve al campo»

El ingeniero fue tajante respecto al manejo de los fondos y la contraprestación de servicios. «Se está devolviendo al campo la plata que el campo paga a la municipalidad 100 por 100, porque son recursos afectados por una ordenanza. No tenemos alterado, tendríamos que burlar la ordenanza, no hay desvíos», explicó.

En ese sentido, desafió la posibilidad de que los productores recurran a la justicia por el pago de la tasa vial: «Encantado que lo hagan, encantadísimo de que vayan a la justicia para ver la contraprestación, porque tenemos hasta el último número para exhibir».

Cambios de estrategia y críticas a la Mesa Agropecuaria

Ante la falta de acuerdo, Fariña anunció que el Ejecutivo municipal tomará «decisiones fuertes» y cambiará la dinámica de trabajo con el sector. Una de ellas será la reactivación de una comisión creada en 2016 que incluye a diversos actores sociales. «Si pretenden que este sea el interlocutor, interactuaremos ya no con la mesa agropecuaria, sino con la comisión», disparó.

Fariña también acusó a los dirigentes de utilizar imágenes de forma malintencionada. «Ilustran su publicación con una foto de un camino destrozado, que es el llamado Ojo de Agua… sabés cuándo estaba listo, eso fue el domingo previo a la semana Santa, ya estaba reparado», cuestionó.

Finalmente, el secretario remarcó que la gestión ha evitado aumentar las tasas para no perjudicar al productor. «La recaudación de Olavarría es de las más bajas de la provincia… tenemos todas las herramientas para poner el valor de tasa que queramos y no lo estamos haciendo para no castigar al productor rural en un contexto que sabemos que es agreste», concluyó.