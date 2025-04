Sebastián Pareja sobre los PRO que se acercan a LLA: «estaban regalados»

Con información de Infocielo y La Brújula 24

Sebastián Pareja, armador indiscutido de Milei en la provincia de Buenos Aires, adjetivó en las últimas horas cuál era el estado de algunos dirigentes del PRO que buscan acercarse a LLA en territorio bonaerense.

Pareja estuvo en la ciudad de Bahía Blanca donde incluso se reunió con el intendente de Unión por la Patria.

En declaraciones a la Brújula 24, Sebastián Pareja habló de algunos dirigentes del PRO que se acercan a LLA como es el caso de Diego Santilli y Christian Ritondo.

Sebastián Pareja se refirió a los dichos de Mauricio Macri que señaló- días atrás – que los dirigentes «que tenían precio ya fueron comprados.»

Macri no los nominalizó pero claramente el fundador del PRO habla de Ritondo y Santilli, este último referente de Ezequiel Galli.

“Hace rato que el expresidente no tiene razón. Cuando ganamos en 2023 ganamos el balotaje le dije a la mesa política no ir a caranchear en espacios amigos como el PRO o sectores del radicalismo y dejar que el proceso decante. En ese momento ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados. Y no los fuimos a buscar” lanzó.

“Se regalaban pero no los fuimos a buscar. Dejamos las puertas abiertas para que el proceso se diera de forma natural” agregó Pareja.

“Macri tiene como tarea que el PRO no desaparezca y la mía no es que el partido desaparezca, los que quieran sumarse, pueden hacerlo sin condiciones. La política debe comprender que cambiaron las reglas de juego, la persona que se sienta con nosotros y arranca la conversación preguntando qué le toca a él, si renueva o no su banca, se equivoca y la conversación se termina” agregó.

Pareja habló puntualmente de Santilli y Ritondo y aseguró, “tenemos muy buen diálogo, pero cuando Macri pone condiciones para negociar, le preguntaría si no sabe que tenemos a la mejor ministra de Seguridad que era su candidata a Presidenta, tenemos a Petri, Sturzenegger y Toto Caputo que fueron del PRO, Cuál es el inconveniente que me ponga de acuerdo con Santilli y Ritondo sin escuchar lo que dice Macri, no lo entiendo” concluyó.

