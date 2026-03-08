Un auto volcó en barrio Sarmiento

Un siniestro vial se registró en la madrugada de este domingo en la intersección de la avenida Sarmiento y Tacuarí, donde un joven que conducía un Ford Focus colisionó contra un árbol y terminó volcando.

Al lugar del hecho concurrieron varios móviles del CPR de Olavarría, quienes realizaron las actuaciones correspondientes. Pese a la espectacularidad del impacto, no se registraron personas heridas.

Los efectivos policiales colaboraron con el conductor para intentar retirar el vehículo del lugar, aunque no lograron darlo vuelta tras las maniobras iniciales. (En Línea Noticias)