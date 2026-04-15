Un joven fue trasladado al hospital tras un siniestro vial en la avenida Trabajadores
Un motociclista de aproximadamente 23 años resultó herido este miércoles luego de protagonizar un siniestro vial en la avenida Trabajadores, en el tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo y 9 de Julio.
El hecho ocurrió cuando el joven, que circulaba en una motocicleta Beta de 200 centímetros cúbicos, perdió el control del vehículo y cayó sobre la calzada. Producto de la caída, la moto impactó contra un Citroën C4 que se encontraba estacionado, el cual, por la fuerza del choque, colisionó a su vez con un Ford Ka que también estaba detenido en el sector.
A raíz del impacto, el conductor de la moto sufrió heridas en una de sus piernas. Fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» por una ambulancia del servicio de salud pública. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de las lesiones.
Personal del Comando de Patrullas de Olavarría trabajó en el sitio y procedió a interrumpir el tránsito vehicular sobre la avenida Trabajadores, entre 25 de Mayo y 9 de Julio, en dirección hacia la avenida Pringles. El vehículo de menor porte quedó posicionado sobre la vereda tras el siniestro.