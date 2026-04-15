Un joven fue trasladado al hospital tras un siniestro vial en la avenida Trabajadores

​Un motociclista de aproximadamente 23 años resultó herido este miércoles luego de protagonizar un siniestro vial en la avenida Trabajadores, en el tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo y 9 de Julio.

​El hecho ocurrió cuando el joven, que circulaba en una motocicleta Beta de 200 centímetros cúbicos, perdió el control del vehículo y cayó sobre la calzada. Producto de la caída, la moto impactó contra un Citroën C4 que se encontraba estacionado, el cual, por la fuerza del choque, colisionó a su vez con un Ford Ka que también estaba detenido en el sector.

​A raíz del impacto, el conductor de la moto sufrió heridas en una de sus piernas. Fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» por una ambulancia del servicio de salud pública. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de las lesiones.

​Personal del Comando de Patrullas de Olavarría trabajó en el sitio y procedió a interrumpir el tránsito vehicular sobre la avenida Trabajadores, entre 25 de Mayo y 9 de Julio, en dirección hacia la avenida Pringles. El vehículo de menor porte quedó posicionado sobre la vereda tras el siniestro.