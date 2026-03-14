Un verano al límite: Bomberos de Olavarría superaron las 550 intervenciones en tres meses

Foto: Mauricio Latorre

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría atravesó un verano de fuerte actividad operativa. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron más de 550 intervenciones y más de 13.800 horas de servicio, en un período marcado por el impacto de los incendios forestales y de pastizales.

El elevado número de salidas se dio en un contexto climático complejo, con altas temperaturas, sequía y condiciones propicias para la propagación del fuego, factores que suelen incrementar la cantidad de emergencias durante la temporada estival.

Los incendios forestales, el principal desafío

Gran parte de las intervenciones estuvieron vinculadas a incendios forestales y de pastizales, un tipo de emergencia que requiere un despliegue operativo mayor al de otras salidas.

Este tipo de siniestros suele desarrollarse en grandes superficies y en zonas alejadas del casco urbano, lo que obliga a movilizar varias unidades al mismo tiempo y a sostener tareas durante muchas horas. En muchos casos, los bomberos deben permanecer en el lugar realizando trabajos de control, enfriamiento y vigilancia para evitar rebrotes del fuego.

Más de 13.800 horas de trabajo

Un dato que permite dimensionar el esfuerzo operativo es la cantidad de horas acumuladas por el personal. Durante los tres meses analizados se registraron 831.512 minutos hombre de servicio, lo que equivale a más de 13.800 horas de trabajo destinadas a intervenciones, guardias y tareas vinculadas a emergencias.

Estas cifras reflejan no solo el número de salidas, sino también la duración de muchos de los operativos, especialmente los incendios forestales, que suelen demandar jornadas extensas, relevos de personal y presencia prolongada en el lugar.

Enero, el mes más exigente

El impacto del aumento de incendios se reflejó especialmente en enero. Solo durante ese mes se contabilizaron más de 5.700 horas operativas, lo que da cuenta del volumen de trabajo que debió sostener el personal en pleno verano.

El incremento de salidas también implica mayor utilización de vehículos, mayor desgaste de equipamiento y un consumo significativo de recursos operativos, aspectos que forman parte del desafío cotidiano para la institución.

Emergencias de todo tipo

A pesar del fuerte incremento de incendios, los bomberos continuaron respondiendo a todas las demás emergencias que se presentan a diario en el Partido de Olavarría.

Accidentes viales, rescates, asistencias, emergencias eléctricas, guardias preventivas, colaboraciones con otras instituciones y distintos servicios especiales forman parte de la actividad habitual del Cuerpo Activo, que debe mantener una estructura preparada para atender múltiples situaciones en simultáneo.

Las cifras del verano reflejan la magnitud del trabajo realizado por los bomberos voluntarios en uno de los períodos más exigentes del año para el servicio de emergencias.