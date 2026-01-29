Juez de Olavarría cuestionó la baja de imputabilidad y advirtió sobre la “criminalización de la infancia”

El juez Daniel Horacio Morbiducci, actualmente a cargo del Juzgado de Familia N° 1 de Olavarría, envió una carta abierta a ambas cámaras del Honorable Congreso de la Nación en la que fijó su postura sobre el debate por la baja de la edad de imputabilidad penal y advirtió sobre lo que definió como un proceso de “criminalización de la infancia”.

Archivo – Daniel Morbiducci

“No hablo desde la teoría”

En el inicio del texto, Morbiducci se presenta como juez integrante del Cuerpo de Magistrados Suplentes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con casi once años de desempeño en el fuero de familia.

En ese marco, expresó: “No hablo desde la teoría ni desde la comodidad del diagnóstico abstracto. Hablo desde la experiencia cotidiana, desde los expedientes, desde las entrevistas, desde las miradas”.

Vulnerabilidad, daño y adopciones que “llegan tarde”

En su carta, el juez planteó que cuando el Estado detecta tarde situaciones de vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes, muchas veces el daño ya es irreversible. También sostuvo que el sistema de adopción llega, en la mayoría de los casos, cuando “el daño ya está hecho”.

Además, afirmó: “No existen, en términos reales y efectivos, postulantes a guarda con fines de adopción para niños o niñas a partir de los diez años, y la situación es aún más crítica tratándose de adolescentes”.

Institucionalización y salud mental

Otro de los ejes centrales del texto fue la institucionalización prolongada de niños y adolescentes. Morbiducci sostuvo que ese proceso no repara el daño, sino que lo profundiza.

En ese sentido, señaló: “La institucionalización no repara: cronifica. No sana: administra la carencia”.

También advirtió sobre consecuencias en la salud mental, como ideación suicida, depresiones, estallidos de ira y conductas autodestructivas, y remarcó que se trata de situaciones que se observan de manera recurrente en el trabajo cotidiano.

Consumos problemáticos y falta de políticas públicas

En otro tramo de la carta, el magistrado vinculó muchas situaciones de extrema vulneración de derechos con consumos problemáticos de estupefacientes por parte de adultos responsables.

Sobre ese punto, expresó: “No existe, a la fecha, una política de Estado seria, integral y sostenida que permita abordar de manera eficaz este flagelo en los contextos de mayor vulnerabilidad”.

Críticas a la baja de imputabilidad

Morbiducci sostuvo que insistir con la baja de la edad de imputabilidad no es un debate sobre seguridad, sino una decisión que implica excluir a niños y adolescentes del campo de los derechos.

En su planteo, afirmó: “Frente a este cuadro, insistir con la baja de la edad de imputabilidad penal no es solo un error: es una decisión conscientemente injusta”.

Y agregó: “Cuando ustedes discuten bajar la edad de imputabilidad, no están debatiendo seguridad. Están decidiendo cuántos niños más serán definitivamente expulsados del campo de los derechos para ingresar, demasiado temprano, al circuito del castigo, la estigmatización y la exclusión permanente”.

“No fracasó la infancia; fracasó el Estado”

En el cierre de la carta, el juez sostuvo que el problema de fondo es estructural y apuntó contra la responsabilidad estatal y política.

“No fracasó la infancia; fracasó el Estado y fracasó la política”, expresó.

El texto finaliza con una definición contundente: “Porque ningún niño nace delincuente. Pero muchos son convertidos en tales por la indiferencia estatal”.