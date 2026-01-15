Aguilera continúa recorriendo obras: Visitó La Casa de Helen

El Municipio avanza con una serie de obras de mejoramiento en distintos establecimientos de educación especial de gestión privada del Partido de Olavarría, con una inversión total que alcanza los 170 millones de pesos. Las intervenciones forman parte del Plan Municipal de Obras para Escuelas de Educación Especial de Gestión Privada, presentado meses atrás por el intendente Maximiliano Wesner ante autoridades educativas, quienes manifestaron su satisfacción por la posibilidad de concretar trabajos destinados a mejorar la infraestructura edilicia y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de una educación de calidad.

En ese marco, se encuentran en marcha las obras en la sede del Centro de Formación Integral La Casa de Helen, ubicada en Aguilar 1847, institución orientada a la educación laboral de personas con discapacidad. En la mañana de este jueves, el intendente interino Federico Aguilera recorrió el establecimiento junto al secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña, y la jefa regional de Educación de Gestión Privada, Romina Altafini.

Actualmente, en el lugar se ejecuta la construcción de un playón deportivo de hormigón armado de 10 por 15 metros, destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de juego. En paralelo, se prevé la construcción de veredas y un vado peatonal en el frente de la institución, con el objetivo de mejorar la accesibilidad. Además, se realizarán tareas de reparación y pintura exterior, que incluyen trabajos en carpinterías y rejas, así como la limpieza de desagües pluviales.

Desde el Municipio se explicó que este plan de obras surge a partir de un relevamiento realizado por la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, que permitió detectar las principales necesidades en materia de infraestructura educativa. A partir de ese diagnóstico, se elaboraron proyectos específicos que fueron puestos a consideración de los referentes y equipos de cada institución, en mesas de trabajo conjuntas donde se incorporaron sugerencias y adecuaciones según los requerimientos de cada establecimiento.

La Casa de Helen comenzó a construirse en 2006, a partir de la necesidad de contar con un edificio adecuado para desarrollar una propuesta específica de educación laboral. En 2009 se iniciaron formalmente las actividades con los talleres de Huerta y Alimentación, y en 2011 el centro comenzó a funcionar de manera independiente, con el objetivo de garantizar la continuidad escolar de los estudiantes que finalizaban la educación primaria en el Instituto Helen Keller.

En la actualidad, ambas instituciones funcionan como una unidad académica: el Instituto Helen Keller brinda la escolaridad primaria de Educación Especial, mientras que el Centro de Formación Integral La Casa de Helen ofrece la escolaridad secundaria dentro de la misma modalidad.