Daños por el viento en el edificio de la Escuela Secundaria 6

El edificio de la Escuela Secundaria N°6, ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y Brown, sufrió desprendimientos en su estructura exterior.

La afectación principal se produjo en la cenefa, el cielorraso de plástico que bordea el exterior del establecimiento. Según se informó, las ráfagas de viento provocaron el desprendimiento de las varillas que componen dicho sector.

Ante esta situación, el equipo directivo de la institución realizó la solicitud formal de reparación ante el Consejo Escolar de Olavarría. El pedido se canalizó a través de una nota presentada a la consejera escolar Laura Salvador, informaron autoridades educativas.

De forma paralela, autoridades del Consejo Escolar y arquitectos del área técnica mantienen reuniones para evaluar una solución definitiva para el sector del «pico» del edificio. Esta zona presenta inconvenientes recurrentes con los policarbonatos, los cuales sufren un proceso de resecamiento y se despegan ante la presencia de vientos de gran intensidad. Por este motivo, se trabaja en un proyecto de rediseño de las ventanas de dicha estructura para evitar nuevos daños.

Desde la dirección de la escuela confirmaron que se mantienen guardias administrativas activas para el seguimiento de estos temas y el acompañamiento de la comunidad educativa.