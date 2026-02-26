Producciones Industriales realizó la única oferta para mejorar el camino Pourtalé–Ruta 51

El Municipalidad de Olavarría informó que este jueves se llevó a cabo el acto de apertura de cotizaciones correspondiente a la licitación pública 1/26, destinada a ejecutar obras en el camino 078-06, tramo Pourtalé–Ruta 51.

La actividad se desarrolló a las 10 horas y estuvo encabezada por el director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo, y el director de Obras Rurales, Mariano Arrignon.

Durante el acto se dio apertura a una única oferta. La firma Producciones Industriales S.A. presentó una cotización por un total de 125.780.000 pesos.

Detalles de la obra

La licitación contempla trabajos de alteo, entoscado, limpieza de cunetas y colocación de alcantarillas en el mencionado camino rural.

Según se indicó, la intervención tiene como objetivo mejorar la transitabilidad y optimizar las condiciones de circulación para los vecinos del sector. Además, se busca facilitar el traslado de la producción agropecuaria.

Se trata de un camino que brinda acceso a numerosos establecimientos rurales y que se vio afectado por las intensas lluvias registradas durante el último año.

Los trabajos previstos incluyen la limpieza de ambas cunetas, el alteo de la traza, el agregado de material, su regado, compactación y posterior calzado.