«El dispositivo de poder concentrado muestra a Cristina presa como un trofeo”

Este miércoles – en un nuevo aniversario del nacimiento de Néstor Kirchner – el ex diputado provincial César Valicenti fue parte del episodio N° 47 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce de manera integral En Línea Noticias bajo la dirección de Jorge Scotton.

Valicenti habló más de noventa minutos de diversos temas.

El dirigente peronista y referente de La Campora, analizó la situación política nacional, el debate interno del peronismo y la condena judicial que pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner.

En ese contexto, fue contundente al referirse al escenario actual: “El dispositivo de poder concentrado de Argentina muestra a Cristina presa como un trofeo”.

“Tenemos presa a Cristina”

Al abordar la discusión interna del peronismo tras la derrota electoral, Valicenti sostuvo que el espacio atraviesa una etapa de revisión profunda.

“Reconstruir representatividad y legitimidad con las grandes mayorías requiere revisarse, revisar comportamientos”, afirmó.

En ese marco, planteó que no puede naturalizarse la situación judicial de la ex presidenta: “Nosotros no nos olvidemos que tenemos presa a Cristina”.

Según su mirada, se trata de un proceso que excede lo estrictamente jurídico y debe leerse también en clave política e histórica. “Cristina tiene una condena política”, señaló.

La mirada sobre las causas judiciales

Valicenti mencionó específicamente las causas conocidas como “Cuadernos” y “Vialidad”. Sobre la primera expresó: “La causa Cuadernos es un papelón por donde lo mires”.

Respecto de la segunda, sostuvo que se responsabiliza a la máxima autoridad institucional por decisiones que, según explicó, no firmó directamente.

Además, cuestionó el tratamiento mediático de las denuncias: “Hay causas que en este país corren de una manera y hay otras de las que no se habla más”.

En ese punto volvió a su definición central: “El dispositivo de poder concentrado de Argentina muestra a Cristina presa como un trofeo”.

Peronismo, historia y persecución

Valicenti vinculó la situación actual con lo que definió como una constante histórica en la Argentina respecto de los liderazgos populares.

“Todos los líderes populares que intentaron generar más derechos en la mayoría del pueblo argentino terminaron perseguidos”, expresó. Mencionó a Yrigoyen, Alem, Perón y Cristina.

En ese sentido, consideró que el peronismo debe discutir no solo su estrategia política, sino también el contexto institucional en el que se mueve.

“El peronismo no puede negar que tiene a una de sus máximas líderes sin posibilidad de expresarse democráticamente en el país”, afirmó.