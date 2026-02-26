Trabajadores de la construcción reclamaron frente a la sede de UOCRA

Este jueves por la mañana, un grupo de trabajadores de la empresa Coarco se manifestó frente a la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), ubicada en la intersección de Belgrano y 9 de Julio. La protesta motivó el corte de tránsito en el sector y requirió la presencia de un móvil de la Comisaría Primera.

Los operarios denunciaron malas condiciones laborales en la obra de la red de alta tensión situada en cercanías de la Virgen de la Loma. Según indicaron los manifestantes, trabajan sin respaldo gremial, carecen de provisión de agua y hielo, y deben comer en el suelo. También señalaron deficiencias en el estado de la comida y en la indumentaria de trabajo.

Cristian Burgos, uno de los trabajadores presentes, explicó que el reclamo incluyó el rechazo al proceso electoral del gremio. Los trabajadores cuestionaron la existencia de una lista única y denunciaron manipulación en el acto eleccionario que debía desarrollarse durante la jornada.

Tras dos horas de protesta, dirigentes del gremio recibieron a los trabajadores. En el encuentro se acordó revisar las condiciones de trabajo planteadas y se decidió la suspensión de las elecciones programadas para este jueves.

