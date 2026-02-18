San Cayetano inicia la cuaresma con la misa de miércoles de ceniza

La parroquia San Cayetano dará inicio a la cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza, que se realizará el 18 de febrero a las 19 horas.

La misa tendrá lugar en el templo San Cayetano y marcará el comienzo del tiempo litúrgico previo a la Semana Santa, un período de reflexión y preparación para la comunidad católica.

Además, durante la semana habrá celebraciones los días miércoles 18 y jueves 19 de febrero a las 19 horas.

En el marco de la cuaresma, también se anunciaron vía crucis callejeros los viernes, cuyo inicio será el 20 de febrero. En esa oportunidad, el punto de encuentro será a las 18:30 en Houssay y Guadalupe (ex 12), en la entrada del CIC del barrio Quiroga 2 y Luz y Fuerza.