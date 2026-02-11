El fútbol menor de la Liga de Olavarría comienza el 7 de marzo

Este martes se realizó en la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría el primer encuentro del año del Departamento de Fútbol Menor, donde se definieron aspectos centrales de la temporada 2026.

Uno de los puntos principales fue la fecha de inicio de la competencia.

El certamen de divisiones inferiores comenzará el sábado 7 de marzo.

En primera instancia se disputará el torneo Apertura, que en esta edición llevará el nombre “Mario Buceta”. La modalidad de juego será todos contra todos, a una sola rueda.

Finalizado el Apertura, se desarrollará el torneo Clausura, con la localía invertida respecto a la primera competencia del año.

Los ganadores de cada torneo disputarán la final anual para definir al campeón de la temporada, siempre que no se repita el mismo equipo en ambos certámenes.

En relación a los participantes, se informó que Villa Mailín podría sumarse con tres categorías, aunque su incorporación quedó sujeta a confirmación.

Con todas sus categorías competirán Estudiantes, Racing, Ferro, Embajadores, El Fortín y Loma Negra.

En tanto, Colonias y Cerros, Municipales, San Martín, Luján, Atlético Hinojo y Sierra Chica participarán en el certamen, aunque sin completar todas las divisionales.