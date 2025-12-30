Un Juzgado de Paz bonaerense notificó por WhatsApp y volvió a marcar el camino de la Justicia digital

Daireaux — A menos de 200 kilómetros de Olavarría, un Juzgado de Paz volvió a tomar una decisión que, aunque ya tiene antecedentes, sigue siendo disruptiva en la práctica judicial cotidiana: autorizó la notificación por WhatsApp en el marco de una ejecución de honorarios profesionales.

La resolución fue dictada por el Juzgado de Paz de Daireaux, en la causa N° 16.403, y no se limitó a permitir el uso de la aplicación de mensajería instantánea, sino que estableció un procedimiento minucioso, garantista y controlado, a cargo de la Oficial de Justicia.

El fallo cobra especial relevancia si se lo observa en clave regional: mientras en Daireaux la Justicia avanza sin complejos hacia herramientas digitales de uso cotidiano, en Olavarría todavía hay juzgados que no se animan a “guasapear” notificaciones sensibles, incluso cuando los medios tradicionales fracasan.

Una decisión fundada, no improvisada

El juez Javier Pablo Heredia justificó la medida en varios ejes: el fracaso de la notificación tradicional en papel, la naturaleza alimentaria de los honorarios profesionales, el principio de tutela judicial efectiva, y la alta eficacia comprobada del sistema WhatsApp, especialmente en procesos de familia.

De hecho, el fallo cita estadísticas internas que indican que casi el 90% de las notificaciones de alimentos realizadas por WhatsApp resultaron positivas, una cifra difícil de ignorar para un sistema judicial que arrastra demoras estructurales.

WhatsApp, pero con garantías

Lejos de una notificación informal, la resolución fija pasos estrictos: verificación de identidad del destinatario, explicación clara de sus derechos, envío íntegro de la resolución, constancia de recepción y lectura, y hasta la posibilidad de asignar un defensor oficial si la persona no cuenta con recursos.

Es decir, WhatsApp no como atajo, sino como herramienta institucional.