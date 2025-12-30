Landivar contra Coopelectric: “Podrían haber alegado un incumplimiento en la gestión anterior»

Luego del anuncio realizado por el Consejo de Administración de Coopelectric sobre la intención de devolver la concesión del servicio de Obras Sanitarias, la jefa de Gabinete del Municipio de Olavarría, Mercedes Landívar, salió a fijar la posición del Ejecutivo comunal en declaraciones a la periodista Claudia Bilbao, en el programa “Desayuno con Noticias”.

La funcionaria aseguró que la comunicación formal de la cooperativa ingresó al Municipio prácticamente en simultáneo con la conferencia de prensa. Según explicó, la nota fue presentada por Mesa de Entradas mientras el Consejo Directivo realizaba el anuncio público, sin aviso previo a las autoridades municipales.

Landívar afirmó que la decisión resultó inesperada, ya que días atrás se había mantenido una reunión con el presidente de la Cooperativa en la que no se mencionó la posibilidad de rescindir el contrato. En ese encuentro, señaló, se abordaron temas habituales vinculados a los servicios que presta la entidad, particularmente agua y energía, considerados estratégicos para la ciudad.

Contrato vigente y continuidad garantizada

La jefa de Gabinete fue categórica al referirse a la legalidad de la medida anunciada. Indicó que el contrato de concesión del servicio de Obras Sanitarias se encuentra vigente hasta el año 2027 y que no puede darse por finalizado de manera unilateral ni inmediata.

En ese sentido, remarcó que se trata de un servicio esencial, por lo que no existe la posibilidad de una interrupción abrupta. Aseguró que el Municipio trabaja junto al área de Legal y Técnica para analizar el escenario planteado y garantizar la continuidad del servicio a los vecinos y vecinas de Olavarría.

Deuda, tarifas y exigencia de un plan

Landívar reconoció que el Municipio estaba al tanto de la situación económica de la cooperativa, pero sostuvo que el Ejecutivo espera definiciones concretas. Señaló que hasta el momento no se presentó un plan de acción que permita explicar cómo se pretende revertir la situación financiera del servicio.

En relación con la cuestión tarifaria, recordó que al inicio de la gestión actual se otorgó un aumento para el servicio de agua y que durante los últimos dos años se avanzó en ese sentido. Aclaró, además, que los incrementos deben ser aprobados por el Concejo Deliberante, y que una solicitud presentada este año no llegó a tratarse.

La funcionaria contrastó esa situación con lo ocurrido en años anteriores, al señalar que durante un período prolongado se otorgaron pocos aumentos, pese a que la propia cooperativa reconoce que los problemas se originan desde 2017.

Cruce político y responsabilidades

En otro tramo de la entrevista, Landívar rechazó que la actual gestión haya incumplido el contrato y apuntó a responsabilidades compartidas entre la conducción de la Cooperativa y la gestión municipal anterior. Recordó que hubo una relación política directa entre ambas partes y que, aun contando con mayorías legislativas, no se avanzó en la actualización tarifaria.

También descartó que el Municipio pueda resolver de inmediato el futuro del servicio bajo otro esquema. Indicó que cualquier definición sobre una eventual municipalización, una nueva concesión o la continuidad del modelo actual requiere una evaluación técnica profunda y forma parte de una discusión que deberá darse más cerca del vencimiento del contrato.

Finalmente, expresó preocupación por la situación de los trabajadores de Obras Sanitarias y señaló que, según trascendió, se habrían enterado de la decisión en el mismo momento del anuncio público. Para cerrar, insistió en que el diálogo con la Cooperativa sigue abierto y que el objetivo central del Municipio es preservar el servicio y llevar tranquilidad a la comunidad.