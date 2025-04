Despidos en FABI y crisis en la minería: «Los olavarrienses eligieron este modelo»

El Secretario General de AOMA Seccional Olavarría, Alejandra Santillán fue otra de las voces que se escuchó este miércoles tras conocerse el despido de más de un centenar de personas en la ex fábrica FABI en la localidad de Hinojo.

En declaraciones al programa «Desayuno con Noticias» que conduce Claudia Bilbao, el dirigente sindical sostuvo: «Acá no hay una crisis económica, sino que son decisiones políticas. Los olavarrienses eligieron este modelo y nos hemos ido para el otro lado. El otro lado es que las fabricas cierran y que los inversores cuando, de alguna manera no ganan lo que pretenden, juntan sus cosas, desmantelan y se van. Y a nosotros nos está quedando un vacío muy grande.»

Santillán indicó que desde el año pasado la industria minera en Olavarría empezó a pararse y dijo que la parálisis impacta luego en el la metalmecánica y el transporte, mencionó.

Alejandro Santillán habló de la decisión política del gobierno nacional de parar la obra pública y al respecto sostuvo, «la parada de la obra pública nos golpeó muchísimo y creo que el olavarriense no entendió que nosotros dependemos de la obra pública. Hemos pasado crisis pero nunca se ha paralizado la obra pública».

El dirigente sindical fue más allá y dijo, «las empresas se están cayendo».

Por último, en esa misma entrevista, Alejandro Santillán se mostró muy molesto con la actitud que tomó Guillermo Lascano de La Libertad Avanza frente a los despidos en FABI. «La verdad que no me sorprende, lo que si me sorprende es la indiferencia de la gente. Que tuiteen esas cosas me parece una falta de respeto a los olavarrienses que él también está representando», dijo.