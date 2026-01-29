Lucy Iguerategui: «Nos construimos en lo que queremos y también en lo que no queremos»

En una charla profunda que recorrió desde sus orígenes en Tapalqué hasta su consolidación como referente del teatro y la cultura en Olavarría, Lucy Iguerategui pasó por el episodio N° 43 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce de manera integral En Línea Noticias.

La actriz, escritora y docente teatral reflexionó sobre los vínculos, la memoria histórica y la realidad política actual bajo la lente del «grotesco».

Nacida en Tapalqué, Iguerategui recordó su infancia en una familia numerosa de ocho hermanos y cómo su vocación se manifestó tempranamente, aunque no siempre a través de la actuación. «A mí me costaba más actuar; escribir me encantaba y ese era mi fuerte«, confesó, rememorando sus primeras composiciones escolares y sus fotos de angelito sin dientes en los actos de aquella escuela primaria de Tapalqué.

Lucy contó que no se crío con sus hermanos ni su madre sino que lo hizo con sus padrinos y más acá en el tiempo tuvo una vinculación muy fuerte con sus hermanos.

Orígenes y la llegada a Olavarría

Iguerategui relató cómo la vida la trajo a Olavarría junto al padre de sus hijos tras una crisis laboral. «Nos sentimos bien recibidos, nos pudimos insertar y acá empezaron a construirse los vínculos», señaló. Sobre la formación de su identidad, fue tajante: «Somos lo que hicieron con nosotros, lo que aprendimos de chicos y lo que decidimos. Nos construimos en lo que queremos y en lo que no queremos también; eso te fortalece y te define».

El teatro como herramienta de resistencia

Pionera del teatro local, Lucy recordó los inicios de la Escuela de Teatro en la década del 70 bajo la dirección de Juan Carlos Gargiulo. Sin embargo, esa «primavera» se vio truncada por la dictadura militar.

Relató un episodio particular de censura ocurrido en 1976, cuando una muestra con materiales internacionales —que incluía libros en ruso enviados a Olavarría— derivó en un titular del diario local hablando de «infiltración marxista». «Ese recorte te dice que aquello era una cosa absurda e injusta», reflexionó.

Sobre la actualidad del país, Iguerategui no dudó en utilizar términos teatrales: «Siento que es una época de grotesco. Es tan complicada la realidad que a veces te quedás sin argumentos para hablar con el otro».

El nacimiento y el cierre de Macondo

La entrevista también abordó la creación de Macondo Mutual de Arte, un proyecto que nació de la crisis del 2001 tras ser cesanteada de la estructura municipal junto a Julio Benítez. «Nace de la miseria, de la necesidad, de un comedor. Empezamos a laburar y después pedimos las becas. Fue un proyecto de espacio cultural gratuito», recordó con emoción.

El cierre de la sede física tras la pandemia fue calificado por la actriz como «demoledor» e «irreversible». Ante la pérdida del espacio, acuñó un término que utiliza con sus alumnos: «Lo que es irreversible es irreversible. No podés hacer nada, te tenés que ir. Pero ponerle un nombre te ayuda a definirte y a ver cómo seguís».

El teatro y la radio

Para Iguerategui, el teatro es «el canal más completo» para expresarse porque une la escritura con la actuación. También recordó con cariño su paso por la radio junto a Cacho Fernández, donde a través de personajes como los «licenciados franceses» lograba decir lo que pensaba de la realidad sin filtros.

«El teatro es la herramienta que me permite pararme para estar en este mundo y decir cosas», concluyó una de las figuras más queridas de la escena cultural olavarriense.