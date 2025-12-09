Este domingo 14 de diciembre, desde las 19 en las escalinatas de la Casa del Bicentenario, el Municipio lanzará oficialmente la nueva temporada de “Olavarría en Verano”. La propuesta reúne actividades culturales, recreativas y deportivas que se desarrollarán durante todo el receso estival. Además, busca ofrecer alternativas para todas las edades y, de esta manera, fortalecer la vida cultural local.

Un espectáculo con artistas locales y regionales

La apertura contará con presentaciones de la Orquesta Escuela Municipal, la Banda Escuela Municipal “Hugo Bazzano”, el Ballet Folklórico Municipal y la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”, bajo la dirección de Diego Lurbe.

Asimismo, se sumarán las voces de Valentina Fernández y Agustín Begue, junto al Coro Estable de Tandil, lo que enriquecerá aún más la propuesta artística.

Por otra parte, la Sinfónica brindará su último concierto del año con la obra “La Pampa Verde”, del compositor olavarriense Oscar Alem, basada en textos de Hamlet Lima Quintana. La cantata, que incluye arreglos de Eduardo “Chino” Correa, Oscar Alem, Diego Lurbe y Daniel Rodríguez, invita a recorrer las raíces pampeanas. De este modo, la presentación combina música, poesía y memoria cultural.

En consecuencia, se espera un cierre de año de gran impacto artístico para el público.

Evento solidario a beneficio de la Parroquia San Vicente

El encuentro tendrá un fin solidario, ya que será a beneficio de la Parroquia San Vicente de Paúl. El público podrá colaborar mediante donaciones en efectivo o a través de billeteras virtuales con código QR.

Además, habrá foodtrucks y cerveceros que acompañarán la jornada y, por consiguiente, ofrecerán un espacio complementario de disfrute.

La misión de la Parroquia San Vicente

La parroquia, bendecida en 1956, desarrolla una amplia labor pastoral y social. A través de Cáritas San Vicente, acompaña a 55 familias con ropa, alimentos, productos de higiene y útiles escolares.

Por otra parte, la comunidad impulsó durante 2025 diversos proyectos solidarios, entre ellos:

Huerta 2025 – Sembrando vida… sembrando vínculos , junto a Mujeres Rurales en Red, con la participación de 25 familias.

, junto a Mujeres Rurales en Red, con la participación de 25 familias. Merendero de los sábados , que ofrece desayuno, juegos, actividades recreativas y apoyo escolar.

, que ofrece desayuno, juegos, actividades recreativas y apoyo escolar. Celebraciones comunitarias como Fiestas Patronales, Murga de Todos los Santos y Día de la Infancia, entre otras.

Del mismo modo, la institución lleva adelante una campaña para pintar el templo y preparar las bolsas navideñas para las familias acompañadas.

Finalmente, se recuerda que las colaboraciones pueden realizarse por sobre o por medios digitales, lo que facilita aún más el aporte de la comunidad.

Dónde contactarse

Dirección Parroquial: Moreno 1776, Olavarría.

Instagram: @parroquiasanvicenteolavarria

Párroco: Juan Alberto Ceverio (desde 2023)

Misas en diciembre: Lunes 17:45 h (celebración de la Palabra) Martes 19 h (celebración de la Palabra) Miércoles a sábado 19 h Domingo 9 y 20 h

Cáritas San Vicente: 25 de Mayo 1127.

Instagram: @caritassanvicenteolav

Atención: lunes 10:30 a 12:30 h; miércoles y jueves 15:30 a 17:30 h.

Moreno 1776.

Instagram: @inmaculadasanteria

Atención: martes y miércoles, de 10 a 12 h.

Coro Estable de Tandil: trayectoria y presencia en Olavarría

Finalmente, el evento contará también con la participación del Coro Estable de Tandil, fundado en 1972 por Bernardo Moroder. Desde 2008 es dirigido por la Mtra. Annele Moroder.

Su repertorio incluye obras originales y versiones de distintas épocas. Además, realizó conciertos en el país y el exterior; igualmente, llevó adelante dos giras europeas.

Por otra parte, recibió premios por su labor artística, educativa y cultural.

En definitiva, el coro es también organizador del histórico Festival de Coros de Tandil, desarrollado de forma ininterrumpida desde 1973 hasta la pandemia.